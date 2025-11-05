Ảnh-Video: Bão Kalmaegi tàn phá khủng khiếp ở Philippines
(PLO)- Bão Kalmaegi tàn phá nặng nề Philippines, gây lũ quét, nhấn chìm đường sá trong biển nước và khiến hàng chục người thiệt mạng.
Tính đến sáng 5-11 (giờ địa phương), Philippines ghi nhận ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do mưa lớn từ bão Kalmaegi gây ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung nước này, theo hãng tin AFP.
Nước lũ “chưa từng có tiền lệ” tràn qua nhiều thị trấn và thành phố, cuốn trôi ô tô, xe tải và cả container hàng.
Ông Rafaelito Alejandro, Phó Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự, trao đổi với đài phát thanh địa phương DZMM rằng tỉnh Cebu có tới 49 trong tổng số người chết do bão. Ông cũng xác nhận con số thiệt mạng trên toàn Philippines là 66.
Dưới đây là một số hình ảnh và video về hậu quả của cơn bão cuồng phong Kalmaegi tại Philippines.