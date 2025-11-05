Ảnh-Video: Bão Kalmaegi tàn phá khủng khiếp ở Philippines 05/11/2025 10:37

Tính đến sáng 5-11 (giờ địa phương), Philippines ghi nhận ít nhất 66 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán do mưa lớn từ bão Kalmaegi gây ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung nước này, theo hãng tin AFP.

Nước lũ “chưa từng có tiền lệ” tràn qua nhiều thị trấn và thành phố, cuốn trôi ô tô, xe tải và cả container hàng.

Ông Rafaelito Alejandro, Phó Cục trưởng Cơ quan Phòng vệ Dân sự, trao đổi với đài phát thanh địa phương DZMM rằng tỉnh Cebu có tới 49 trong tổng số người chết do bão. Ông cũng xác nhận con số thiệt mạng trên toàn Philippines là 66.

Dưới đây là một số hình ảnh và video về hậu quả của cơn bão cuồng phong Kalmaegi tại Philippines.

Rạng sáng 4-11, lũ quét do bão Kalmaegi (Philippines gọi là bãoTino) khiến hàng loạt căn nhà ven sông Mananga ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu, bị cuốn trôi. Ảnh: Facebook

Rạng sáng 4-11, lũ quét do Kalmaegi (Philippines gọi là bãoTino) khiến hàng loạt căn nhà ven sông Mananga ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu, bị cuốn trôi. Nguồn: WATER MORNITOR/X

Lực lượng Tuần duyên khu vực Đông Visayas, Philippines (CGDEV) dọn dẹp tại nhiều nơi ở tỉnh Leyte, phối hợp cùng các cơ quan chính phủ khác để khắc phục thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra. Ảnh: X

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt do nước lũ dâng từ bão Kalmaegi ngày 4-11. Ảnh: X

Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines Gwendolyn Pang cho biết một số người dân vẫn bị mắc kẹt trong nước lũ. Ảnh: Alan Tangcawan/AFP

Bão Kalmaegi ập đến khi Philippines vẫn đang gượng dậy sau hàng loạt thảm họa trong những tháng gần đây, bao gồm động đất và thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Don del Rosario/AFP

Người dân trên tuyến đường cao tốc Consolacion, tỉnh Cebu đã cùng nhau giải cứu một con bò bị cuốn trôi trong dòng nước lũ chảy xiết do bão Kalmaegi gây ra. Nguồn: Johann Raul Celmar/ The Compass

Ngày 4-11, tại khu Villa del Rio ở Bacayan, thành phố Cebu, nước lũ do Kalmaegi (Philippines gọi là bãoTino) dâng cao tới tầng hai, làm hư hại nhiều ô tô. Người dân được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: Juan Carlo de Vela/X/SUN STAR