Ukraine công bố video mở chiến dịch đặc biệt ở Pokrovsk giữa vòng vây dữ dội của Nga 05/11/2025 07:52

Ngày 4-11, Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) công bố đoạn video ghi lại một chiến dịch đặc biệt đang diễn ra tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk - nơi đang là tâm điểm giao tranh ác liệt, theo tờ The Kyiv Independent.

Video cho thấy cả hình ảnh từ trên không và mặt đất, ghi lại các cuộc tấn công bằng UAV, xe tăng, bộ binh, trực thăng và pháo binh, hé lộ quy mô trận chiến nhằm ngăn bước tiến của quân Nga áp sát thành phố.

HUR cho biết đây là hoạt động của Đơn vị đặc nhiệm Timur và khẳng định “trận đánh ác liệt đang diễn ra với quân Nga”.

Đoạn video ghi lại chiến dịch đặc biệt của Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) đang diễn ra tại thành phố Pokrovsk. Nguồn: HUR

. Cùng ngày 4-11, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng công bố video cho thấy lực lượng của họ “hạ binh lính và phá huỷ khí tài Nga tại Pokrovsk”, đồng thời nhấn mạnh họ đã chiến đấu ở hướng này “trong thời gian dài”.

Trước đó, ngày 3-11, quân đội Ukraine thông báo đã đẩy lùi một đợt tấn công của Nga ở phía bắc Pokrovsk, thành phố giữ vị trí mấu chốt trong mạng lưới hậu cần của Donetsk và hiện bị quân Nga bao vây một phần.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video do tình báo quân đội Ukraine công bố ngày 4-11, được cho là ghi lại chiến dịch đặc biệt của Kiev tại Pokrovsk. Ảnh: HUR

Trước đó, có thông tin rằng Cục Tình báo quân đội Ukraine (HUR) đã phát động một chiến dịch đặc biệt với sự tham gia của các đơn vị đổ bộ đường không tại Pokrovsk (tỉnh Donetsk), dưới sự chỉ huy của Giám đốc HUR Kyrylo Budanov.

Theo hãng tin Reuters, cuộc đột kích được cho là bắt đầu đầu tuần này, khi lực lượng đặc nhiệm Ukraine đi trực thăng "diều hâu đen" Black Hawk của Mỹ đáp xuống khu vực bị Nga kiểm soát.

Một đoạn video mà Reuters tiếp cận được cho thấy ít nhất 10 binh sĩ Kiev nhảy xuống từ trực thăng trong một cánh đồng trống, song địa điểm và thời điểm quay chưa được xác minh độc lập.