Nga tuyên bố mở rộng vùng đệm ở biên giới Ukraine 01/01/2026 05:22

(PLO)- Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói rằng lực lượng Nga đang từng bước đẩy Ukraine ra xa khu vực biên giới, mở rộng vùng đệm giữa hai nước.

Ngày 31-12-2025, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nói rằng lực lượng Nga đang từng bước đẩy Ukraine ra xa khu vực biên giới, mở rộng vùng đệm tại các tỉnh Sumy và Kharkiv (Ukraine), theo đài RT.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 31-12, ông Gerasimov đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát cụm lực lượng “Sever” (cụm chiến đấu phía Bắc) của Nga.

“Các lực lượng thuộc cụm quân đang tự tin tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương” - ông Gerasimov nói, đồng thời cho biết đà tấn công của Nga đạt tốc độ kỷ lục trong tháng 12-2025.

“Trong vòng một tháng, hơn 700 km² lãnh thổ đã được kiểm soát” - ông Gerasimov ước tính.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - ông Valery Gerasimov. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Sau khi đẩy quân đội Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga hồi đầu năm nay, các đơn vị thuộc cụm “Sever” bắt đầu thiết lập một vành đai an ninh tại các tỉnh Sumy và Kharkiv (giáp biên giới Nga). Theo ông Gerasimov, quân đội Nga đã kiểm soát 32 khu dân cư tại đây, trong đó thành phố Volchansk thuộc tỉnh Kharkiv là địa bàn lớn nhất.

Người đứng đầu quân đội Nga cho biết các lực lượng của Moscow tiếp tục mở rộng vùng đệm trong tháng 12-2025 theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong chuyến thị sát, ông Gerasimov cũng trao tặng huân chương nhà nước cho nhiều quân nhân và gửi lời chúc mừng năm mới tới binh sĩ, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tháng trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tuyên bố rằng TP Kupyansk – một cứ điểm của Ukraine, đồng thời là trung tâm hậu cần then chốt tại tỉnh Kharkiv – đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Chiến dịch đang diễn ra nhằm loại bỏ các đơn vị Ukraine còn sót lại, hiện bị bao vây về mặt chiến thuật ở phía đông thành phố, dự kiến sẽ kết thúc muộn nhất vào cuối tháng 2.

Về phía mình, Ukraine đã bác bỏ các báo cáo về việc bị bao vây và cho rằng những tuyên bố của Nga đã bị thổi phồng.