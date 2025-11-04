Trực thăng quân sự Philippines rơi khi cứu trợ bão Kalmaegi 04/11/2025 19:48

(PLO)- Một trực thăng quân sự Philippines gặp nạn khi đi cứu trợ bão Kalmaegi, giữa lúc mưa lớn và lũ lụt do bão đã làm 26 người chết, hàng trăm nghìn người sơ tán.

Ngày 4-11, Bộ chỉ huy miền Đông Mindanao của Philippines cho biết trực thăng quân sự Super Huey của nước này đã gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ người dân bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi tại miền bắc đảo Mindanao, theo hãng tin AFP.

Chiếc Super Huey rơi khi đang trên đường đến thành phố ven biển Butuan để hỗ trợ công tác cứu trợ. Hiện chưa rõ có ai sống sót sau vụ việc, và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm, thu hồi các nạn nhân.

“Chúng tôi kêu gọi người dân cầu nguyện và cảm thông với các thành viên phi hành đoàn” - trích thông báo của Bộ chỉ huy miền Đông Mindanao.

Người dân thu nhặt những quả dừa bị sóng đánh dạt vào bờ sau bão Tino tại thị trấn Mayorga (tỉnh Leyte) ngày 4-11. Ảnh: AFP

Tính đến 7 giờ tối 4-11, bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 26 người ở Philippines thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Riêng tại đảo Cebu, đã có 21 người được xác nhận đã thiệt mạng, theo ông Rafaelito Alejandro - Phó Giám đốc Phòng vệ Dân sự Philippines, theo tờ Manila Times.

Nhiều thị trấn trên đảo Cebu bị ngập sâu trong nước lũ. Trong các đoạn video được AFP xác minh, xe hơi, xe tải và thậm chí cả những container hàng khổng lồ bị cuốn trôi theo dòng nước đục ngầu.

Bão Kalmaegi đã gây mưa lớn và gió mạnh tại các khu vực miền Trung và miền Bắc Philippines, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhà cửa hư hại và hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Kalmaegi dự kiến sẽ ra khỏi vùng lãnh thổ nước này vào đêm 5-11 hoặc rạng sáng 6-11.