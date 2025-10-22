Giải mã 'cơn bão hoàn hảo' đẩy giá vàng thế giới vào đà giảm 22/10/2025 10:46

(PLO)- Việc giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên vừa qua là hệ quả của sự cộng hưởng nhiều yếu tố cùng lúc, như tâm lý thị trường và sức mạnh của đồng bạc xanh.

Sau chuỗi tăng mạnh và liên tục lập đỉnh kỷ lục, giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, theo tạp chí The Economic Times.

Chỉ trong ngày 21-10 vàng giao ngay đã lao dốc gần 6,3%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2013. Từ mức cao kỷ lục 4.381 USD/ounce hôm 20-10, giá vàng rơi xuống chỉ còn 4.082 USD/ounce, khiến giới đầu tư toàn cầu bất ngờ.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến vàng giảm mạnh là hoạt động chốt lời ồ ạt của giới đầu tư sau giai đoạn tăng kéo dài. Khi giá chạm mức cao lịch sử, nhiều người đã mua vào từ đầu năm nhanh chóng bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận, dẫn đến làn sóng bán tháo lan rộng.

Giá vàng thế giới giảm là hệ quả của sự cộng hưởng nhiều yếu tố cùng lúc, chẳng hạn như tâm lý thị trường và sức mạnh của đồng bạc xanh. Ảnh minh họa: T.LINH

Bên cạnh yếu tố chốt lời, đồng USD mạnh lên cũng tạo áp lực đáng kể. Chỉ số đồng USD (DXY) tăng lên khoảng 98,91 điểm trong ngày 21-10, mức cao nhất gần một tuần, tăng 0,33% so với phiên trước. Sức mạnh của đồng bạc xanh tăng lên đến từ việc giới đầu tư đánh giá tình hình đóng cửa chính phủ Mỹ, bất ổn thương mại, và kỳ vọng vào chính sách tiền tệ sắp tới.

Đồng USD còn được củng cố nhờ dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất, với mức giảm 0,25% có thể diễn ra ngay trong tuần tới và khả năng còn nhiều đợt cắt giảm khác sau đó. Dù đồng USD đã tăng khoảng 1,6% trong tháng qua, nhưng vẫn thấp hơn gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng USD mạnh khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này (như vàng và bạc) trở nên đắt hơn với người mua sử dụng các loại tiền khác, qua đó gây áp lực bán ra trên thị trường hàng hóa.

Một nguyên nhân khác là tâm lý e ngại rủi ro trên toàn cầu đang dịu lại. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khi triển vọng đàm phán lạc quan hơn, nhu cầu trú ẩn vào vàng giảm sút, dòng vốn quay trở lại thị trường cổ phiếu và các tài sản rủi ro cao hơn.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức giảm sâu trong cùng ngày. Bạc mất 8,4% xuống còn 48 USD/ounce, bạch kim giảm 7% còn 1.523 USD/ounce, và palladium giảm 6,6% còn 1.398 USD/ounce. Đây đều là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Giới phân tích nhận định, đà lao dốc này phản ánh sự thay đổi tâm lý nhà đầu tư (từ lo ngại sang lạc quan) trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu ổn định hơn.

Nhìn chung, giá vàng lao dốc trong phiên 21-10 là kết quả của sự cộng hưởng từ 4 nguyên nhân chính: hoạt động chốt lời sau khi vàng lập đỉnh lịch sử; đồng USD mạnh lên; căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt; và xu hướng chuyển vốn sang các tài sản rủi ro hơn. Sự kết hợp của các yếu tố này đã tạo nên “cơn bão hoàn hảo”, khiến giá vàng và các kim loại quý khác đồng loạt sụt mạnh.

Dù đang điều chỉnh, vàng vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong dài hạn. Các yếu tố rủi ro như lạm phát, chính sách tiền tệ linh hoạt và biến động địa chính trị vẫn hiện hữu, tạo nền tảng cho giá vàng duy trì sức hấp dẫn.