5 năm tù cho người nhận tiền mặt để mua, tuồn lậu 28 tấn vàng ra nước ngoài 01/10/2025 18:10

(PLO)- Đối tượng cấu kết với một bạn tù cũ, chịu trách nhiệm nhận tiền mặt chuyển lậu về nước, mang tiền đi mua và tuồn vàng thỏi ra nước ngoài với khối lượng lên tới gần 28 tấn.

Ngày 1-10, toà án tại Singapore đã kết án 5 năm tù đối với một công dân nước ngoài vì hành vi nhận tiền mặt từ nước ngoài chuyển lậu vào Singapore rồi mang tiền đó đi mua và tuồn 28 tấn vàng thỏi ra khỏi quốc đảo Đông Nam Á này, tờ Strait Times đưa tin.

Trong giai đoạn từ năm 2014 tới 2017, bị cáo Kim Taek-hoon, 64 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đã nhận tiền mặt chuyển lậu về từ Hàn Quốc và Nhật, giấu trong các lô hàng máy bơm dầu bôi trơn nhập vào Singapore. Tổng số tiền lên tới 1,55 tỉ Đô la Singapore SDG (khoảng 1,2 tỉ USD).

Theo luật pháp Singapore, bất kỳ ai nhận tiền mặt với giá trị vượt quá 20.000 SGD (khoảng 15.513 USD) đều phải khai báo.

Từ khi bắt đầu nhận được số tiền trên cho tới cuối năm 2023, bị cáo Kim đã mua vàng từ các nhà buôn trang sức Singapore và tuồn ra nước ngoài gần 28.000 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1 kg, dưới dạng 505 lô hàng xuất khẩu.

Bị cáo Kim Taek-hoon (quốc tịch Hàn Quốc) bị Singapore kết án 5 năm tù vì nhận tiền mặt, mua và tuồn gần 28 tấn vàng thỏi ra nước ngoài. Ảnh minh hoạ: CNA/iStock

Tháng 12-2023, Bộ Thương mại Singapore nhận được thông tin về các hành vi đáng ngờ của đối tượng này liên quan các lô hàng gửi đi Nhật. Ngay trong cùng tháng đó, đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra.

Ý tưởng tuồn vàng thỏi ra nước ngoài này xuất phát từ một công dân Hàn Quốc tên Cha Young-soo – một bạn tù của Kim khi hai người bị giam giữ vì hoạt động phạm pháp tại Hàn Quốc.

Hai đối tượng đã phối hợp hành động trong vụ này. Trong đó, đối tượng Cha chịu trách nhiệm gửi tiền tới Singapore. Đối tượng Kim được giữ lại một phần tiền này như phần thưởng nhưng phải chịu trách nhiệm ở Singapore mua và tuồn vàng thỏi ra nước ngoài.

Cơ quan công tố Singapore chưa thể làm rõ nguồn gốc số tiền khủng mà đối tượng này nhận từ nước ngoài, song có cơ sở để tin rằng số tiền đó là một phần của các “hoạt động bất hợp pháp”.

Ngày 4-9-2025, bị cáo Kim đã nhận tội liên quan 2 tội danh gian dối với nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, 1 tội danh gian dối với Hải quan Singapore, 1 tội danh không khai báo tiền mặt khi nhập cảnh và 1 tội danh chuyển đổi tiền mặt có nguồn gốc phạm pháp.

Ngoài ra, toà sơ thẩm của Singapore còn xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo Kim liên quan 16 cáo buộc khác liên quan số tiền mặt được đưa trái phép vào Singapore và số vàng thỏi bị tuồn ra nước ngoài.

Không rõ đối tượng Cha đã bị bắt giữ hay bị truy tố chưa.

Cảnh sát Singapore nhấn mạnh rằng trong nỗ lực điều tra phá vụ án nhận tiền phi pháp, tuồn vàng thỏi ra nước ngoài này có sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Singapore, Hàn Quốc, Nhật và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL).