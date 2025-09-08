VIDEO: Tiệm vàng của người Việt ở Mỹ bị cả toán cướp tấn công 08/09/2025 13:13

(PLO)- Tiệm vàng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) bị một toán cướp tấn công, chưa bắt được các nghi phạm.

Tiệm vàng Kim Hưng của người Việt ở TP San Jose (bang California, Mỹ) đã bị cướp tấn công, tờ San Francisco Chronicle đưa tin ngày 7-9.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 6-9 (giờ địa phương). Một chiếc ô tô đâm thẳng vào cửa tiệm, sau đó một nhóm đông người xông vào cướp phá.

Sở Cảnh sát San Jose xác nhận đang điều tra một vụ “cướp có vũ trang”.

Cảnh sát chưa xác định được danh tính các nghi phạm.

Theo sở cảnh sát, “nhiều nghi phạm” đã xông vào tiệm sau khi lái xe đâm thẳng vào phía trước cửa hàng. Ít nhất một trong số kẻ tấn công có mang theo súng. Những kẻ cướp đã tẩu thoát khỏi hiện trường bằng nhiều chiếc xe.

Tiệm vàng Kim Hưng ở TP San Jose (bang California, Mỹ). Ảnh: San Francisco Chronicle

Cơ quan chức năng chưa tiết lộ giá trị số tài sản bị cướp.

Đoạn video giám sát lan truyền trên mạng dường như cho thấy hơn chục người tràn vào tiệm, đập phá các tủ trưng bày trang sức và lấy đi toàn bộ hàng bên trong. Hình ảnh cũng cho thấy có hai nhân viên có mặt tại hiện trường lúc đó.

Video tiệm vàng của người Việt ở TP San Jose (bang Califfornia, Mỹ) bị cướp. Nguồn: FOX NEWS



Một trong hai nhân viên, được xác định là chủ tiệm 88 tuổi, đã bị xô mạnh ngã xuống sàn sau khi có giằng co ngắn với một kẻ tấn công. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nạn nhân “bị thương do kính vỡ” và sau đó đã lên cơn đột quỵ.

Cảnh sát không trả lời câu hỏi liệu có ai bị thương trong vụ việc hay không, chỉ nói rằng hiện tại sở “chưa có thông tin chi tiết để cung cấp”.