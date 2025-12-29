Thái Lan - Campuchia ngừng bắn: Ông Trump lên tiếng; Thông điệp bình từ Vân Nam 29/12/2025 05:50

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi lãnh đạo Thái Lan và Campuchia “sáng suốt” khi ngừng bắn, trong khi Trung Quốc đón lãnh đạo ngoại giao hai nước tới Vân Nam hội đàm.

Viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Campuchia và Thái Lan, theo tờ The Hill.

“Tôi vui mừng thông báo rằng cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia sẽ tạm thời chấm dứt và họ sẽ trở lại sống trong hòa bình, theo thỏa thuận ban đầu mà chúng tôi nhất trí. Tôi muốn chúc mừng cả hai nhà lãnh đạo vĩ đại về sự sáng suốt trong việc đạt được sự kết thúc nhanh chóng và rất công bằng này” - ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Thái Lan và Campuchia đã đồng ý quay lại thỏa thuận ngừng bắn sau khi cuộc đụng độ biên giới tái diễn vào đầu tháng 12.

Trong bài đăng hôm 28-12, ông Trump cũng ví von rằng Mỹ đã trở thành “Liên Hợp Quốc thực sự” khi viện dẫn những cuộc chiến mà ông đã đứng ra làm trung gian hoà giải kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 28-12 đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), theo tờ China Daily.

Trong cuộc gặp với ông Sokhonn, ông Vương cho biết Trung Quốc đang theo dõi sát sao tình hình căng thẳng ở biên giới Campuchia-Thái Lan và vẫn cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn đánh dấu sự khởi đầu của việc xây dựng hòa bình, ông Vương kêu gọi cả hai bên tiến hành từng bước và có chừng mực để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài, khôi phục các mối quan hệ bình thường, xây dựng lại lòng tin lẫn nhau và đạt được bước ngoặt trong quan hệ, từ đó duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

"Tôi mong muốn chúng ta cùng nhau gửi đi thông điệp hòa bình từ Vân Nam, đạt được sự đồng thuận về hòa bình và mang đến một triển vọng tươi sáng cho hòa bình" - ông Vương nói.

Ông Vương nói rằng Trung Quốc ủng hộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong quá trình đàm phán giải quyết hòa bình tranh chấp, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ phái đoàn quan sát ASEAN giám sát lệnh ngừng bắn, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo cho Campuchia.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn hôm 28-12 tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: CGTN

Về phía Campuchia, ông Sokhonn đánh giá cao vai trò tích cực của Trung Quốc trong việc làm trung gian hòa giải xung đột, nói rằng chính nhờ những nỗ lực chung của Trung Quốc và các bên khác mà Campuchia và Thái Lan đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Campuchia mong chờ bình minh của hòa bình sớm đến và hy vọng rằng các cuộc gặp gỡ của ba nước sẽ góp phần xây dựng lại hòa bình lâu dài, ông Sokhonn nói.

Trong cuộc gặp với ông Sihasak, ông Vương cho biết Trung Quốc không muốn thấy Thái Lan và Campuchia xung đột và rất mong muốn hai nước hòa giải.

Nhấn mạnh rằng việc xây dựng lại hòa bình là nguyện vọng của người dân và kỳ vọng của tất cả các bên, nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng những nỗ lực hòa giải và thúc đẩy đối thoại của Bắc Kinh không bao giờ là áp đặt lên người khác, mà nhằm mục đích tạo ra một nền tảng cho đối thoại.

“Chỉ cần Thái Lan và Campuchia đối thoại trên cơ sở bình đẳng và cùng nhau tiến về phía trước, thì không có trở ngại nào họ không thể vượt qua” - ông Vương nói, thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực giúp Thái Lan và Campuchia xây dựng lại hòa bình.

Đáp lại, Ngoại trưởng Sihasak cho biết Thái Lan đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của Trung Quốc và Bangkok cam kết thực hiện một lệnh ngừng bắn bền vững và tìm kiếm hòa bình thực sự.