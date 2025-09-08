Người phụ nữ vào trường cướp tài sản của học sinh tiểu học 08/09/2025 10:04

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 5-9, em NKQ, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du đến Công an phường Long Xuyên trình báo bị một người lạ mặt đẩy vào nhà vệ sinh, hăm dọa và cướp đi đôi bông tai vàng 18K trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Đặng Anh Lộc nhiều lần vào trường khống chế, cướp tài sản của học sinh tiểu học.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên khẩn trương điều tra, đến sáng 7-9 đã xác định và bắt giữ Lộc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lộc khai nhận khoảng 6 giờ sáng 5-9 đã lẻn vào trường, theo dõi và cướp nữ trang của em Q. Ngoài ra, Lộc còn thừa nhận trước đó một ngày cũng tại Trường tiểu học Nguyễn Du đã cướp tài sản của một học sinh khác.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.