Chia tay đòi quà không được, nam thanh niên bỗng 'thành kẻ cướp" 07/09/2025 15:39

(PLO)- Mang theo dao rọc giấy đến nhà người yêu cũ đe dọa, đòi lại chiếc điện thoại đã tặng, nam thanh niên sau đó đã chiếm đoạt tài sản gồm một điện thoại và một xe máy.

Ngày 7-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an phường Nam Triệu vừa xác minh, bắt giữ Đặng Bảo Quý (21 tuổi, trú xã Tiên Minh) sau đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T, 21 tuổi, trú phường Nam Triệu về việc bị Quý dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tài sản ngay tại nhà riêng.

Qua điều tra ban đầu, Công an phường Nam Triệu xác định, đầu tháng 8, Quý quen chị T qua mạng xã hội Facebook, cả hai nảy sinh tình cảm.

Ngày 30-8, Quý mua tặng chị T một chiếc điện thoại iPhone 11, màu trắng. Đến ngày 2-9, cả hai chia tay.

Đặng Bảo Quý bị bắt giữ sau khi chiếm đoạt tài sản của người yêu cũ. Ảnh: CAHP

Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 5-9, Quý rủ Vũ Xuân Thu (16 tuổi, cùng trú xã Tiên Minh), sang nhà chị T để đòi lại chiếc điện thoại đã tặng. Theo đó, Quý mang theo một con dao rọc giấy giấu phía sau thắt lưng.

Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, Quý và Thu tới cổng nhà chị T.

Thu đứng ngoài đợi, còn Quý một mình đi vào nhà.

Tại đây, Quý yêu cầu chị T trả lại điện thoại iPhone 11 nhưng không được đáp ứng. Trong lúc cãi vã, Quý tìm không thấy chiếc điện thoại iPhone 11 nên đã lấy của chị T một điện thoại iPhone 6 Plus màu bạc, không gắn sim, đang để trên giường.

Do quá tức giận, Quý túm cổ áo chị T, rút dao kề cổ, đe dọa. Khi vùng vẫy, mũi dao đã cứa vào vùng gáy khiến chị T bị thương, chảy máu. Sau đó, Quý cầm theo điện thoại rồi cùng Thu về xã Tiên Minh.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Nam Triệu đã triển khai lực lượng xác minh, bắt giữ tội phạm, thu giữ tang vật và lập hồ sơ ban đầu. Đồng thời, bàn giao hồ sơ và Đặng Bảo Quý cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.