Đã xác định nhóm thanh thiếu niên chặn đường cướp tài sản ở Long Xuyên 01/08/2025 18:59

Chiều 1-8, Công an tỉnh An Giang cho biết Công an phường Long Xuyên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự truy xét nhanh nhóm thanh thiếu niên đã thực hiện hành vi cướp tài sản.

Nhóm thanh thiếu niên cướp tài sản ở khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên tại cơ quan Công an. Ảnh: CAAG

Trước đó, trình báo với Công an phường, một người dân cho biết bị một nhóm người sử dụng hung khí chặn đường, đe dọa, rồi chiếm đoạt số tiền 2,5 triệu đồng tại khu vực vắng người đoạn thuộc khóm Đông Thịnh 8.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Xuyên đã khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang xác minh. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ xác định nhóm gây án gồm chín thanh niên, thiếu niên, tuổi đời từ 12-17, do ĐCT (15 tuổi) cầm đầu.

Làm việc với Công an, bước đầu nhóm này khai nhận đã cùng nhau bàn bạc, rồi sử dụng hung khí như: khúc gỗ, gạch, nón bảo hiểm… chặn đường nạn nhân khi đi qua khu vực vắng và đe dọa, cướp tài sản.

Các nghi phạm đã được gia đình bảo lãnh. Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh, làm rõ.