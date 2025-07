An Giang: 5 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực được chuyển cho công an 29/07/2025 18:41

(PLO)- Qua thanh tra, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã kiến nghị Cơ quan CSĐT làm rõ, xử lý năm vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, tạm tính số tiền sai phạm hơn 109,8 tỉ đồng.

Báo cáo với HĐND tỉnh An Giang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBND tỉnh này cho biết qua công tác thanh tra đã phát hiện năm vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và đã chuyển hồ sơ qua Công an để điều tra.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị chuyển hồ sơ vụ Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang có dấu hiệu giả mạo chứng từ để thanh toán chi phí sang Công an. Ảnh: AT

Đó là: vụ sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang; vụ bốn doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép; vụ năm doanh nghiệp vi phạm trong khai thác khoáng sản; vụ sai phạm liên quan đến lò đốt rác bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang và vụ sai phạm tại Trường TH&THCS Tân Hội.

Theo UBND tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố, điều tra năm vụ việc trên. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, xử lý chín vụ có dấu hiệu tham nhũng với 20 bị can được Cơ quan CSĐT khởi tố từ các năm trước.

Đó là các vụ án: nhận hối lộ tại UBND xã Cửa Cạn, UBND xã Cửa Dương (TP Phú Quốc cũ); tham ô tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiên Hải cũ; tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang; tham ô và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại BQL chợ Minh Lương…

UBND tỉnh An Giang cũng cho biết TAND đã đưa ra xét xử tám vụ án, cụ thể:

- Vụ nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang, bị cáo Nguyễn Quốc Sử (cựu giám đốc) bị Tòa tuyên phạt 2 năm tù; các đăng kiểm viên Đặng Phi Long 7 năm tù, Nguyễn Văn Lộc 3 năm tù và Đặng Văn Công 2 năm tù.

- Vụ bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu cán bộ thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang nhận hối lộ 55 triệu đồng, bị tuyên phạt 2 năm tù.

- Vụ sai phạm trong xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng, vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Đoàn Hồng Dinh, cựu Chủ tịch UBND huyện bị tuyên phạt 1 năm tù; bị cáo Ngô Công Tước, cựu Chủ tịch UBND huyện bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Văn Hùng, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện bị tuyên phạt 9 tháng tù và bị cáo Nguyễn Văn Lực, cựu cán bộ huyện bị tuyên phạt 3 năm tù.

Cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang (áo trắng) và 3 thuộc cấp tại tòa. Ảnh: BN

- Vụ bị cáo Phạm Đình Chiến, cựu Phó Viện Trưởng VKSND huyện Kiên Hải lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 81,8 triệu đồng, bị tuyên 2 năm tù.

- Vụ bị cáo Nguyễn Thanh Đó, cựu Viện trưởng VKSND huyện An Biên nhận hối lộ 75 triệu đồng, bị tuyên phạt 2 năm tù.

- Vụ bị cáo Lê Văn Hồng Chinh, cựu Thẩm phán TAND huyện Giồng Riềng nhận hối lộ 50 triệu đồng, bị tuyên phạt 3 năm tù.

- Vụ bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Thu, cựu Chánh Tòa hành chính, TAND tỉnh Kiên Giang nhận hối lộ 2,5 tỉ đồng, bị tuyên phạt 15 năm tù

- Vụ nhận hối lộ tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, bị cáo Ngô Ngọc Quyền bị tuyên phạt 2 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Huy bị tuyên phạt 6 tháng tù.