Công an tỉnh An Giang điều tra khám phá 867 vụ tội phạm về trật tự xã hội 29/07/2025 10:53

(PLO)- Sáu tháng qua, Công an tỉnh An Giang đã điều tra khám phá 867 vụ tội phạm về trật tự xã hội; trong đó, điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án dư luận quan tâm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm 2025, số vụ tội phạm về trật tự xã hội; tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ giảm so cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, tính từ giữa tháng 12-2024 đến giữa tháng 6-2025, toàn tỉnh An Giang phát hiện 1.090 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 121 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Qua thống kê, tội phạm giết người và cố ý gây thương tích do mâu thuẫn còn xảy ra nhiều.

Cuối tháng 1-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can sát hại ngư dân rồi phi tang xác xuống biển. Ảnh: CA

Trong đó, có một số vụ giết người gây hoang mang dư luận, như: vụ tra tấn nạn nhân rồi quăng xuống biển, vụ sát hại bé gái mới hai tuổi, vụ cha dượng đánh chết con riêng của vợ mới bốn tuổi, vụ giết người đàn ông trong phòng ngủ với 49 vết đâm, chém...

Đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tỉnh An Giang đã phát hiện 234 vụ, chủ yếu là mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, như: thuốc lá điếu, thủy sản, xe gắn máy.... Cạnh đó, đã phát hiện nhiều người sử dụng thủ đoạn trong các giao dịch dân sự để trốn thuế.

Cũng trong sáu tháng qua, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, công tác; đồng thời, mở nhiều cao điểm về tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Qua đó, đã điều tra khám phá 867/1.090 vụ tội phạm về trật tự xã hội; bắt xử lý 1.278 người. Trong đó, điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án dư luận quan tâm và các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trở lên.

Điển hình, bắt nhóm gây ra bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn phường Rạch Giá; bắt nhóm người nước ngoài có hành vi lưu hành tiền giả và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn đặc khu Phú Quốc; phá chuyên án đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch khoảng 400 tỉ đồng.

Cuối tháng 12-2025, Công an TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang), bắt giữ 3 người nước ngoài sử dụng tiền đô la Mỹ giả để mua sắm và đổi tiền Việt. Ảnh: CA

Cạnh đó, Công an cũng đã triệt xóa 517 vụ, xử lý 2.948 đối tượng tệ nạn xã hội các loại. Từ đó, đã khởi tố 119 bị can, xử lý vi phạm hành chính 641 người với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang cũng đã tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan "tín dụng đen". Theo đó, đã khởi tố ba vụ án, với tám bị can để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an cũng đã khám phá, bắt giữ 234 vụ tội phạm về kinh tế, với tổng trị giá hàng hóa hơn 30 tỉ đồng; đã khởi tố 44 vụ, với 125 bị can. Một số vụ án điển hình có thể kể đến, như: phá chuyên án buôn lậu xe máy từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn, bước đầu Công an đã thu hồi 41 xe mô tô và hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng. Hay vụ bắt giữ một nghi phạm liên quan hành vi mua bán vàng trái phép qua biên giới...

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang cũng đã khởi tố năm vụ án với chín bị can liên quan tham nhũng, chức vụ; khởi tố 326 vụ án với 523 bị can để điều tra các tội tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.