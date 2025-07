An Giang: Kịp thời cứu bé trai mắc kẹt trong căn nhà khoá cửa bị cháy 09/07/2025 09:22

(PLO)- Bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong căn nhà khoá cửa bị cháy lúc đêm tối và may mắn được lực lượng cứu hoả tỉnh An Giang cứu ra ngoài an toàn.