Về thăm bạn gái, kẻ đâm người chạy xe ôm cướp tài sản bị bắt 29/08/2025 10:44

(PLO)- Sau khi thuê xe ôm rồi dùng kéo đâm tài xế hàng chục nhát để cướp tài sản, Nguyễn Thành Trung bỏ trốn nhiều ngày. Trung vừa bị bắt khi về thăm bạn gái.

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (38 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) về tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26-7, Trung đến khu vực Núi Cấm (tỉnh An Giang) để cúng viếng. Chiều cùng ngày, Trung thuê anh Chau Sa Rươnl (41 tuổi, ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) chạy xe ôm chở từ Núi Cấm ra Núi Sập (xã Thoại Sơn).

Do không có tiền tiêu xài và đang nợ nần, trên đường đi Trung nảy sinh ý định cướp xe của anh Rươnl để bán lấy tiền trả nợ.

Đến khoảng 5 giờ sáng 27-7, khi cả hai đi đến đoạn đường nông thôn vắng người thuộc ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn, Trung yêu cầu dừng xe. Khi anh Rươnl vừa xuống xe, Trung bất ngờ rút kéo thủ sẵn, đâm liên tiếp hàng chục nhát vào người anh Rươnl khiến nạn nhân bất tỉnh.

Trung bị bắt khi về thăm bạn gái sau thời gian lẩn trốn.

Bị can Trung bị cáo buộc đã đâm người chạy xe ôm nhiều nhát để cướp tài sản.

Sau đó, Trung lấy xe mô tô cùng giấy tờ, tiền mặt trong cốp rồi rời khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Trung đem chiếc xe cướp được đi cầm lấy 5 triệu đồng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Anh Rươnl được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm giết người và cướp tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thoại Sơn khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, các trinh sát đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Thành Trung. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc với gia đình, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Với quyết tâm không để nghi phạm tiếp tục lẩn trốn, đến tối 24-8, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Trung khi đối tượng vừa trở về thăm bạn gái tại phường Thới Long, TP Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trung là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường sống lang thang, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Trung theo quy định pháp luật.