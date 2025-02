An Giang: Toà tuyên tử hình kẻ giết tài xế xe ôm để cướp tài sản 27/02/2025 21:05

Chiều 27-2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Hồ Minh Thuận (29 tuổi) về tội giết người và cướp tài sản

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Hồ Minh Thuận nảy sinh ý định giết những người chạy xe ôm chở khách tại khu vực chợ Quốc Thái thuộc xã Quốc Thái, huyện, An Phú tỉnh An Giang để cướp tài sản. Để thực hiện, khoảng 21 giờ ngày 27-9-2024, Thuận mang theo một con dao Thái lan đi bộ đến khu vực chợ Quốc Thái thuê ông Nguyễn Văn Thuận (là người điều khiển xe mô tô khách) chở đến cầu Long Bình ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú. Khi đến đường dẫn cầu Long Bình, thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, Minh Thuận thấy đường vắng, ít người qua lại nên giả vờ kêu ông Thuận dừng xe để đi vệ sinh.

Bị cáo Hồ Minh Thuận bị tuyên tử hình vì ra tay sát hại người chạy xe ôm để cướp tài sản . Ảnh: HD

Tin thật, ông Văn Thuận dừng xe, liền bị Minh Thuận lấy cây dao đâm nhiều nhát vào người. Ông Văn Thuận bỏ chạy khoảng 100 mét thì té ngã, Minh Thuận đuổi theo cầm dao đâm liên tiếp làm nạn nhân chết ngay tại hiện trường.

Cùng lúc, có người điều khiển xe đi tới, Minh Thuận thấy có nhiều ánh đèn xe sợ bị phát hiện nên bỏ trốn khỏi hiện trường, chưa kịp lấy điện thoại di động của nạn nhân.

Trên đường bỏ chạy Thuận ném bỏ hung khí gây án. Đến tối 28-9-2024 Thuận bị bắt.