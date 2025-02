Khen thưởng các tập thể phá án nhanh vụ giết người, cướp tài sản ở An Giang 21/02/2025 16:42

(PLO)- Chỉ trong 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Chợ Mới.

Ngày 21-2, tại Công an huyện Chợ Mới, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh dành cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 18-2 tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao thưởng nóng mỗi đơn vị 5 triệu đồng, gồm: Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Chợ Mới và Công an xã Long Kiến, huyện Chợ Mới

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể đã tham gia hỗ trợ điều tra. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng một quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng nóng Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản

Bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí Thư huyện uỷ và Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu trao khen thưởng cho 4 tập thể

Trước đó khoảng 8 giờ sáng 18-2, người dân phát hiện thi thể ông Bùi Văn T (74 tuổi) nằm chết nằm dưới đám lục bình, ven sông Ông Chưởng ở xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, trên người có nhiều vết thương, tài sản trên người ông Thuận đã bị lấy mất.

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khẩn trương vào cuộc điều tra.

Nguyễn Thị Kiều Phương đã ra tay giết và cướp tài sản của hàng xóm

Chỉ trong 48 tiếng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ người hàng xóm của của ông T là Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận đã sát hại ông T, cướp 3 chiếc nhẫn vàng, mang bán được hơn 33 triệu đồng, dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phá án của các đơn vị nghiệp vụ.

Ông nhấn mạnh việc nhanh chóng phá án không chỉ trấn an dư luận, mà còn khẳng định tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh. Công an cơ sở cần tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm nguy hiểm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân chung tay tố giác tội phạm.