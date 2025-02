Nghi can bán bún riêu sát hại cụ ông cướp tài sản khi nạn nhân đi giao thịt heo cho vợ 20/02/2025 11:38

(PLO)- Vì nợ nần do cờ bạc, một phụ nữ bán bún riêu đã lên kế hoạch sát hại hàng xóm để cướp tài sản khi cụ ông đi giao thịt heo cho vợ.

Ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) để điều tra về tội giết người và cướp tài sản.

Phương bị tình nghi là kẻ đã sát hại rồi cướp tài sản của cụ ông 74 tuổi.

Sáng 18-2, người dân phát hiện thi thể ông BVT (74 tuổi, ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) bị vùi dưới đám lục bình, sát mé sông Ông Chưởng.

Qua khám nghiệm, công an xác định ông T bị sát hại, tài sản trên người nạn nhân bị cướp gồm 3 chỉ vàng 24K, 1 chỉ vàng 18K cùng 1 triệu đồng tiền mặt bị mất.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Phòng trọng án - Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng điều tra. Chỉ sau 48 giờ, Ban chuyên án đã bắt giữ được Phương.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân bị cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phương là hàng xóm của ông T và có vay mượn tiền với nạn nhân.

Do nghiện cờ bạc, nợ nần, Phương đã vay lãi suất cao từ những người bên ngoài nhưng không có khả năng chi trả. Khi hỏi mượn tiền ông T và bị từ chối, Phương nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Trước khi ra tay, Phương chuẩn bị sẵn hung khí, gồm một cây búa đập thịt heo và một con dao sắc giấu trong cốp xe máy.

Biết ông T có thói quen đi chợ lấy hàng vào khoảng 2 giờ sáng nên rạng sáng 18-2 Phương tìm gặp ông T. Gặp nhau, ông T kêu Phương ra gần mé sông để nói chuyện.

Khi ông T vừa bước xuống mé sông, Phương dùng búa bất ngờ tấn công từ phía sau và dùng dao sát hại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó Phương tháo 3 chiếc nhẫn vàng trên tay ông T rồi rời khỏi hiện trường, đồng thời ném búa xuống mé sông, rửa sạch dao, về nhà tắm rửa, giặt đồ và tiếp tục bán bún riêu như bình thường.

Nguyễn Thị Kiều Phương, nghi can giết cướp tài sản của hàng xóm.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Phương đem số vàng cướp được bán tại tiệm vàng ở ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới được hơn 33 triệu đồng và mang 18,8 triệu đồng cất giấu, số còn lại trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19 giờ ngày 19-2, Ban chuyên án đã bắt giữ Phương, khám xét nơi ở và thu giữ toàn bộ hung khí gây án gồm dao, búa đập thịt heo cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ án.