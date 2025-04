Long An: TP Tân An dự kiến còn 3 đơn vị hành chính 14/04/2025 22:40

(PLO)- TP Tân An, tỉnh Long An trình phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 13 xã, phường xuống còn ba đơn vị hành chính cấp cơ sở.

Ngày 14-4, thông tin từ ông Lê Công Đỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết TP Tân An đã xây dựng phương án sắp xếp 13 xã, phường thành ba đơn vị hành chính cấp cơ sở.

TP Tân An hiện có 13 đơn vị hành chính. Ảnh: HUỲNH DU

Với diện tích 8.173,37 ha, Tân An hiện được chia thành 13 đơn vị hành chính (8 phường và 5 xã), quản lý 82 ấp/khu phố và gần 150.000 dân sinh sống trong 43.466 hộ.

Theo phương án mới, đơn vị hành chính 1 sẽ gồm các phường 1, 3, 4, 5, 6; xã Hướng Thọ Phú và một phần xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa). Khu vực này được định hướng trở thành phường trung tâm với tên gọi mới là phường Long An, giữ lại tên tỉnh nhằm tạo dấu ấn nhận diện rõ ràng.

Đơn vị hành chính 2 gồm phường 7, các xã An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm và Nhơn Thạnh Trung. Đây sẽ là phường Tân An, giữ tên gọi của TP thể hiện vai trò cốt lõi trong phát triển đô thị.

TP Tân An dự kiến sắp xếp còn lại ba đơn vị hành chính. Ảnh: HUỲNH DU

Đơn vị hành chính 3 bao gồm phường Tân Khánh, Khánh Hậu và xã Lợi Bình Nhơn. Địa danh phường Khánh Hậu được chọn làm tên mới, bởi nơi đây có giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt: Di tích lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức (người khai phá vùng Giồng Cái Én và cây trôm di sản nổi bật).

Bên cạnh việc sắp xếp địa giới hành chính, chính quyền TP Tân An cũng yêu cầu cấp ủy, bí thư đảng ủy các xã phường tổ chức lấy ý kiến cử tri, đảm bảo sự đồng thuận và phát huy vai trò người dân trong công tác xây dựng chính quyền.

UBND TP Tân An sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp và trình về Sở Nội vụ để hoàn tất các bước thủ tục theo đúng quy trình.