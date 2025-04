Phạm nhân vui mừng chờ ngày đặc xá 21/04/2025 20:28

Đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung (Bộ Công an), cho biết đã lập hồ sơ, đề nghị đặc xá cho hơn 100 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam vào dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Đồng thời, đơn vị cũng đã hoàn thiện, đề nghị cấp thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn cho 8 phạm nhân, giảm án cho gần 600 phạm nhân.

Mong ước hoàn lương

Những ngày tháng 4, Trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) trở thành nơi thắp lên những hy vọng mới cho nhiều người lầm lỗi. Nhiều phạm nhân ngóng trông, chờ đợi tin vui đặc xá, giảm án sau thời gian dài phấn đấu, thi đua cải tạo, lao động tốt, học tập tốt.

Phạm nhân nỗ lực lao động, cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: CA.

Phạm nhân Nguyễn Đình Thành (50 tuổi, chấp hành án tù 14 năm 6 tháng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản), chia sẻ: “Sau hơn 7 năm 5 tháng chấp hành án tốt, tôi rất vui mừng khi được chọn vào danh sách đặc xá dịp Lễ 30-4. Gia đình tôi hay tin cũng mừng lắm, động viên tôi kiên trì, tiếp tục chấp hành án tốt để sớm về với gia đình”.

Theo phạm nhân Thành, thời gian đầu chấp hành án từng nghĩ mình không còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhưng chính nơi đây, với sự giáo dục tận tình của cán bộ trại giam và bản thân không ngừng cố gắng cải tạo, mong sớm ra tù làm người có ích cho gia đình, xã hội.

Tương tự, phạm nhân Trần Quang Huy (21 tuổi, chấp hành án phạt tù 3 năm về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng), bày tỏ rất ân hận khi phạm phải lỗi lầm. Khi vào đây, may mắn được trại giam tạo điều kiện tốt để vừa cải tạo, vừa tham gia học nghề.

“Em mong muốn được sớm về với gia đình, phụ giúp cha mẹ đã già yếu. Vì một phút bồng bột tuổi trẻ mà để cha mẹ lo lắng. Sau khi được tái hòa nhập cộng đồng, em sẽ quyết tâm làm người có ích, báo hiếu cha mẹ để bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua”, Huy xúc động nói.

Phạm nhân Trần Quang Huy mong ước sớm ra tù, về quê báo hiếu cho mẹ.

Với những phạm nhân nơi đây, sau mỗi bản án là một câu chuyện, là nỗi ân hận và khát khao làm lại cuộc đời. Dịp lễ được đặc xá, giảm án là cơ hội cho các phạm nhân tiếp tục nỗ lực cải tạo, mong ước hoàn lương.

Trang bị kiến thức hòa nhập cộng đồng

Theo Đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung, để phạm nhận dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng, không bị bỡ ngỡ và vi phạm pháp luật sau khi ra tù, trại giam đã chuẩn bị kỹ “giáo trình” trang bị kiến thức, kỹ năng cho phạm nhân.

Cụ thể, Trại giam Gia Trung tổ chức các lớp học chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đề nghị đặc xá, giảm án và ra tù trước thời hạn trong thời gian 2 tuần.

Lớp học trang bị kiến thức, kỹ năng cho phạm nhân được đặc xá dịp 30-4.

Các nội dung được phổ biến, gồm các chính sách, quy định pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh, định hướng nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm.

Các quy định về Luật cư trú, Luật căn cước, Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng; các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Trại giam tổ chức giáo dục, phổ biến các bài học về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để khơi dậy “tâm thiện”, nghị lực vươn lên. Dạy những kĩ năng vượt qua khó khăn; kĩ năng tìm kiếm việc làm… rời xa tệ nạn, không trở lại con đường lầm lỗi.

Tại Trại giam Gia Trung, phạm nhân được tham gia thư viện đọc sách.

Dịp Lễ 30-4, Trại giam Gia Trung cũng xây dựng, tổ chức nhiều hoạt động giải trí, thể thao, cho phạm nhân vui chơi như chương trình văn nghệ, chơi cầu lông, bóng chuyền… Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn hỗ trợ thêm rau xanh, gạo, trứng vịt để nâng cao chất lượng bữa ăn cho phạm nhân.

“Tôi mong muốn các phạm nhân được đặc xá, giảm án đợt này sẽ làm lại cuộc đời mới, có ích cho gia đình và xã hội. Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá, tôi mong muốn các phạm nhân tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt. Đơn vị sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập với cộng đồng”, Đại tá Sỹ chia sẻ.