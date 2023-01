Tết sớm ở Trại giam Gia Trung

Ngày 14-1, Trại giam Gia Trung của Bộ Công an đóng tại xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức tất niên cho hơn 3.000 phạm nhân. Đó là một bữa cơm thân mật, ấm áp, ý nghĩa và giàu cảm xúc với sự tham gia của gần 100 gia đình phạm nhân.

Tết cận kề, càng thêm thương

Thượng tá Phạm Khắc Trung, Phó giám thị Trại giam Gia Trung, chia sẻ: “Tết là khoảng thời gian mà ai cũng nghĩ về gia đình, mong muốn được sum họp với người thân bên mâm cơm cuối năm. Những phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam cũng mong muốn điều ấy. Tôi xin được chia sẻ với nỗi niềm đó”.

Từ sáng sớm, bà Đỗ Thị Tuyết (61 tuổi, phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai) chuẩn bị đồ đạc, vượt hơn 60 km về Trại giam Gia Trung để mong gặp đứa con trai út- Phạm Thành Trung (29 tuổi) đang thụ án tại Trại giam Gia Trung. Trung vào trại từ năm 2016, mức án 20 năm tù.

“Lúc chưa phạm tội cháu ngoan lắm, chỉ vì tham gia tiệc rượu không kiềm chế đã gây án. Vào trại, cháu nói ân hận lắm và hứa cải tạo thật tốt để làm lại cuộc đời, chăm đứa con nhỏ. Ban Giám thị đã tạo cơ hội cho mẹ con tôi gặp nhau, ăn bữa cơm thân mật như thế này tôi mừng lắm. Tết đến gần, thấy nhà nhà đoàn tụ, tôi lại rơi nước mắt vì thương con” - bà Tuyết sụt sịt.

Cùng tâm trạng như bà Tuyết, hàng chục người nhà của phạm nhân cũng đến từ sớm mong gặp người thân. Trong tâm trạng chờ mong, chị Lê Thị Hoài Nhi (ngụ TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) dẫn hai cô con gái nhỏ vào thăm bố là phạm nhân Nguyễn Văn Lâm.

Chị Nhi tâm sự: “Từ khi vào trại chồng em hối hận lắm, vì một phút bốc đồng mà gây ra án mạng, phải đi tù nhiều năm. Mấy năm nay, hai con luôn nhắc bố, hàng tháng tôi đều dẫn con đi thăm bố cho các cháu đỡ nhớ. Dịp này, tôi mừng vì được trại giam tổ chức bữa cơm tất niên để ba mẹ con tôi được gặp anh ấy, cùng nhau ăn bữa cơm”.

Tại phân trại số 1, Trại giam Gia Trung đã dựng khung rạp lớn, bàn ghế đầy đủ, thức ăn, nước ngọt được bày biện tươm tất để đón người nhà và phạm nhân dùng cơm thân mật. Trong bữa cơm, các phạm nhân được ban giám thị bố trí dàn nhạc để giao lưu văn nghệ "hát cho nhau nghe" tạo thêm không khí vui tươi.

Hơn 3.000 phạm nhân được tham gia bữa cơm tất niên vui vầy, ấm cúng.

Đại diện những người đang thi hành án tại đây, phạm nhân Lê Thành Chung (36 tuổi, ngụ TP Hải Phòng, thụ án 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) bày tỏ: “Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban giám thị trại giam đã quan tâm đến phạm nhân, tạo điều kiện cho chúng tôi được vui hưởng chung không khí đoàn viên cùng người thân dịp cuối năm.

"Hôm nay, chúng tôi rất mừng được ăn bữa cơm sum họp gia đình, bố mẹ, anh chị, vợ con sau nhiều ngày xa cách. Chúng tôi xin hứa sẽ cải tạo tốt hơn, sớm ngày trở lại hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội” - anh Chung nói.

Chăm lo, giúp phạm nhân cải tạo tốt

Trại giam Gia Trung có 4.000 phạm nhân và hiện đang quản lý, giáo dục cho hơn 3.000 phạm nhân. Theo thống kê, hơn 80% phạm nhân thụ án nơi đây chấp hành nghiêm bản án và cải tạo, rèn luyện đạt khá tốt. Hàng năm, tỉ lệ được đặc xá khá cao so với cả nước. Dịp đặc xá 2-9-2022, trại có 67 trường hợp được Chủ tịch nước đặc xá.

Tại đây, các chế độ, chính sách đối với phạm nhân về ăn, ở, mặc, vui chơi, giải trí, chăm sóc y tế, lao động, học nghề được thực hiện tốt. Để phạm nhân dễ tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định sau khi ra trại, trại đào tạo nhiều nghề như may, làm gạch, nghề mộc, trồng rừng….

Dịp Tết Quý Mão 2023, Trại giam Gia Trung còn tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết ấm cúng, an toàn cho các phạm nhân. Tăng chế độ khẩu phần ăn lên gấp năm lần so với ngày thường giúp phạm nhân có Tết vui tươi, đầy đủ.

Theo Phó Giám thị Trại giam Gia Trung, Thượng tá Phạm Khắc Trung, hai năm qua, do tình hình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, Ban Giám thị chấp hành chủ trương không tổ chức bữa cơm tất niên cho các phạm nhân gặp thân nhân.

Năm nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, ban giám thị quyết định tổ chức bữa cơm tất niên để những phạm nhân tiến bộ, quá trình cải tạo tốt, có những giây phút được gặp người thân, được cùng ăn bữa cơm sau bao ngày nhung nhớ. Bữa cơm ấm áp mùa xuân, ấm áp tình người.

“Bữa cơm tất niên hôm nay được chúng tôi tổ chức nhằm động viên tinh thần các phạm nhân yên tâm lao động, cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ. Đồng thời chia sẻ, tạo sự đầm ấm, vơi đi nỗi nhớ nhà của các phạm nhân. Rất mong các phạm nhân cải tạo tốt sớm trở về với gia đình, xã hội” - Thượng tá Trung nói.

