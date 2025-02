Đi chùa làm rơi túi xách chứa hơn 100 triệu đồng chữa bệnh cho cha 13/02/2025 18:15

Ngày 13-2, Công an phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa trao trả túi xách chứa hơn 100 triệu đồng cho chị TĐTT (23 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo) làm rơi lúc đang đi chùa.

Theo đó, khoảng 14 giờ 20 ngày 10-2, Công an phường Trương Quang Trọng nhận được tin báo của chị T về việc khi đi tham quan tại chùa Thiên Ấn thì đánh rơi túi xách.

Chiếc túi màu xanh dương, bên trong có 103 triệu đồng tiền mặt, 2 CCCD, 1 giấy phép lái xe, 1 thẻ ATM và nhiều vật dụng cá nhân.

Chị T nhận lại số tài sản bị đánh rơi.

Nhận thấy đây là số tài sản giá trị lớn, Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với Ban Trị sự chùa Thiên Ấn tổ chức tìm kiếm, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự việc và đặc điểm của chiếc túi trên.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, chị BTHTr (ngụ phường Nghĩa Lộ) mang theo túi xách có đặc điểm giống chiếc túi của chị T đã đánh rơi trước đó đến giao nộp cho Công an phường.

Qua kiểm tra, Công an phường xác định đây là chiếc túi mà chị T đã đánh rơi. Do đó, Công an phường đã tiếp nhận số tài sản nói trên và nhanh chóng liên hệ với chị T để trao trả.

Ngày 11-2, khi nhận lại được số tài sản đã đánh rơi, chị T rất vui mừng và biết ơn lực lượng Công an. Chị cũng cảm ơn chị Tr đã hỗ trợ để chị sớm nhận lại được số tài sản trên vì đây là số tiền chị T chuẩn bị để chữa bệnh cho cha.