Long An: TP Tân An đạt chuẩn đô thị văn minh 12/01/2025 17:44

(PLO)- Sau 2 năm phấn đấu thực hiện, TP Tân An đã được UBND tỉnh Long An công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Ngày 12-1, tại Công viên TP Tân An, UBND TP Tân An đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận TP Tân An đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Dân vận Trung ương – Mai Văn Chính cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An và UBND TP Tân An.

Ông Lê Công Đỉnh, Bí thư thành ủy Long An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Lê Công Đỉnh, Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Long An, cho biết năm 2019, TP Tân An được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. TP Tân An là đô thị vệ tinh của TP HCM và là cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TP Tân An ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh:HUỲNH DU

Kinh tế của TP Tân An đã có sự phát triển ổn định theo hướng tăng mạnh tỉ trọng thương mại và dịch vụ. Đồng thời, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, cùng với việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng, đã làm thay đổi diện mạo đô thị của Tân An theo hướng ngày càng khang trang, hiện đại.

Đến nay, TP Tân An đã hoàn thành 9/9 tiêu chí đô thị văn minh; 100% phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và chính thức được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng đô thị văn minh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Tân An.

Đồng thời, ông Hoà đề nghị thành phố cần tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu công nhận lại thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh sau 05 năm nhằm góp phần đưa Tân An thành trung tâm chính trị, thương mại, dịch vụ của tỉnh...

Lãnh đạo TP Tân An nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: HUỲNH DU

Dịp này, TP Tân An được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của tỉnh...