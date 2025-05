Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo 03/05/2025 18:22

Chiều 3-5, tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Côn Đảo (1-5-1975 - 1-5-2025).

Tham dự buổi gặp mặt trang trọng, ý nghĩa này có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Chủ tịch Quốc hội - Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo các bộ, sở, ngành, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương…

Đặc biệt, buổi gặp mặt có sự tham dự của gần 700/3100 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày hiện còn sống, cùng thân nhân đến từ 49 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Côn Đảo - "địa ngục trần gian" nay phát triển, chuyển mình mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: “Côn Đảo - một cái tên thân thương, khi nhắc nhớ đến đều khiến trái tim mỗi người con đất Việt bồi hồi, xúc động. Nơi đây đã chứng kiến hành trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Nơi đây hàng vạn người con ưu tú của dân tộc vĩnh viễn nằm lại, dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Tổ quốc".

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: MT

Trong lao tù, mặc dù bị xiềng xích, đánh đập, tra tấn dã man nhưng không làm khuất phục ý chí, nghị lực, sự kiên cường và chất thép của người cộng sản.

Các chiến sĩ cách mạng đã giữ vững khí tiết, niềm tin son sắc vào Đảng, vào cách mạng, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Tất cả gian khổ, chịu đựng như vỡ òa trong ngày 1-5-1975 khi những người tù đã tự giải phóng mình, giải phóng Côn Đảo, góp phần quan trọng vào Đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Nửa thế kỷ trôi qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương cùng sự ưu tiên dành nguồn lực của tỉnh, Côn Đảo đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một địa danh gắn liền với những nỗi đau chiến tranh, là “địa ngục trần gian” nay đã vươn mình trở thành “viên ngọc xanh” giữa Biển Đông, địa điểm văn hóa - lịch sử - tâm linh ý nghĩa, là địa chỉ đỏ về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nằm trong tốp những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam, từng bị địch bắt tù đày ở Côn Đảo. Ảnh: MT

Tại buổi họp mặt, bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày thay mặt các chiến sỹ bày tỏ lòng tri ơn Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố đã chấp thuận chủ trương, hỗ trợ và phối hợp để tổ chức buổi gặp gỡ trang trọng, đầy ý nghĩa nhân dịp 50 năm Giải phóng Côn Đảo.

Theo bà Khánh, 50 năm trôi qua, với những người chiến sĩ cách mạng kiên trung thoát khỏi chế độ lao tù vẫn còn nguyên trong mình cảm xúc khi về với vùng đất thiêng Côn Đảo. Tất cả đều vui mừng trước sự đổi thay, ngày càng phát triển của nơi đây.

Bằng sự tích lũy kinh nghiệm công tác cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, các chiến sĩ ngày ấy trong thời bình đã đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; là hạt nhân của các đoàn thể chính trị, của các tổ chức ở khu phố, ấp, tổ dân phố, hạt nhân nòng cốt trong các cuộc vận động chính trị lớn, phong trào tại địa phương...

Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm xúc động khi trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng, được gặp gỡ, tri ân các chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị, những hình tượng về sự hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc và cũng là những chứng nhân lịch sử của sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các chiến sĩ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu tù chính trị, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày tổ chức tại huyện Côn Đảo. Ảnh: MT

Đồng thời trân trọng ghi nhận và cảm ơn công sức, kết quả Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng toàn quốc bị địch bắt và tù đày đã làm được trong thời gian qua. Để từ đây, những câu chuyện về sự đấu tranh, hi sinh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng, cựu tù chính trị không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau…

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm, đất nước Việt Nam ta luôn phải đối mặt với khó khăn, thử thách cam go, với nhiều kẻ thù xâm lược. Tuy nhiên, bằng sức mạnh đoàn kết vô song, bản lĩnh, trí tuệ, bao thế hệ người Việt Nam ta đã kiên cường, bất khuất, hi sinh vì độc lập, tự do vì sự trường tồn của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi ân cần các đại biểu là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày về dự gặp mặt. Ảnh: MT

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, các cựu tù chính trị là những tấm gương sáng ngời phẩm chất, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên cường, cổ vũ và tiếp thêm niềm tin chiến thắng bất cứ kẻ thù nào.

Với ngọn lửa cách mạng rực cháy, các chiến sĩ vẫn tổ chức đấu tranh, giáo dục tinh thần cách mạng; học lý luận, Di chúc Bác Hồ; thêu cờ Tổ quốc bằng chỉ rút từ áo tù; bí mật truyền tin tức… để giữ vững niềm tin vào ngày giải phóng. Những bài thơ cách mạng, những lá thư viết bằng máu, những cuộc vượt ngục gan dạ… đã trở thành biểu tượng về lòng yêu nước, tinh thần thép trước kẻ thù, làm nên sức mạnh vô song cho ngày chiến thắng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà tri ân các đại biểu về dự gặp mặt. Ảnh: MT

Tấm gương sống và chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng sắc son một lòng vì nước mãi mãi lưu danh trong sử sách dân tộc. Đó là các lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng như Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng... Đó là các anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu, Lưu Chí Hiếu, Cao Văn Ngọc….

Đất nước ta sau 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 50 năm thống nhất, 40 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu toàn diện, vượt bậc. Đời sống của nhân dân được nâng cao; vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế được nâng cao...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh tặng quà tri ân cho các đại biểu. Ảnh: MT

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gia đình thương binh, liệt sĩ; thực hiện chính sách cho người có công với chế độ ngày càng tốt hơn.

Cuối buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi những phần quà tri ân cùng tấm lòng biết ơn sâu sắc đến các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Côn Đảo năm xưa.