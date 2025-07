2 kẻ cướp xe ôm bị trinh sát bắt giữ sau vài giờ gây án 24/07/2025 10:45

Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Nguyễn Quốc Hảo (15 tuổi) và Lâm Văn Tiền (17 tuổi, cùng ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long để điều tra về hành vi dàn cảnh cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 23-7, ông Thạch Sóc hành nghề chạy xe ôm, đang dừng xe tại khu vực phường Nguyệt Hóa, thị xã Bình Minh thì Hảo đến yêu cầu chở về ấp Sóc Thác (phường Nguyệt Hóa) với giá 30.000 đồng.

Hai thanh thiếu niên bị bắt nóng sau khi dàn cảnh cướp tài sản. Ảnh: CA

Khi đến điểm hẹn, Hảo bất ngờ quật ông Sóc ngã xuống đường. Lúc này, Tiền từ bụi cây gần đó lao ra, cùng Hảo tấn công ông Sóc và cướp xe tẩu thoát. Ông Sóc sau đó nhờ người thân hỗ trợ, đến Công an phường Nguyệt Hóa trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long (Khu vực 3 – Trà Vinh cũ) khẩn trương truy xét. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Hảo và Tiền cùng tang vật tại khu vực bến phà Quới An (xã Trung Thành, Vĩnh Long) đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế xe ôm, cần nâng cao cảnh giác khi hoạt động vào ban đêm tại những khu vực vắng vẻ để phòng ngừa các tình huống.