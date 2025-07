Bán nhẫn vợ tặng để trả nợ, tài xế taxi bịa bị khách khống chế, cướp tài sản 23/07/2025 17:03

Ngày 23-7, Công an xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ông NNA (28 tuổi, ngụ địa phương này) về hành vi khai báo thông tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, A là tài xế của một hãng taxi có văn phòng hoạt động ở Lâm Đồng.

Công an đưa tài xế A đến dựng lại hiện trường nơi người này cho rằng bị cướp tài sản. Ảnh: TD

Khoảng 11 giờ ngày 17-7, A đến Công an xã Đức Lập trình báo có chở ba người khách đến khu vực rẫy thuộc Bon JunJuh, xã Đức Lập. Trên đường đi, A bị ba hành khách dùng kim tiêm đe dọa, khống chế, cướp tài sản, gồm 2,1 triệu đồng cùng một nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Đức Lập phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra. Tuy nhiên, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của A, công an phát hiện người này trình báo tin cướp không đúng sự thật.

Tài xế A thừa nhận báo tin giả. Theo lời khai của A, anh này được vợ mua tặng chiếc nhẫn nhưng vì nợ nần nên đem bán để trả nợ. Vì sợ vợ buồn, A dựng chuyện bị cướp, dựng hiện trường giả rồi trình báo công an.