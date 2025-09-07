Bắt 4 thanh niên dùng dao chặn đường cướp tài sản ở Cần Thơ 07/09/2025 17:04

(PLO)- Nhóm bốn thanh niên mang dao tự chế chặn xe trên Quốc lộ 1A, cướp tài sản người đi đường. Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng điều tra, thu giữ toàn bộ tang vật.

Ngày 7-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ nhanh bốn thanh niên tham gia vụ cướp tài sản xảy ra trên Quốc lộ 1A.

Các nghi can gồm: Nguyễn Anh Kiệt (23 tuổi), Lê Văn Nhàn (19 tuổi), Hoàng Vương Thái Nguyên và Nguyễn Tấn Thành (cùng 18 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, khuya 5-9, anh Nguyễn Thành Hiệp (18 tuổi, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ) điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến khu vực nhà nghỉ Diễm Kiều (ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện) thì bị nhóm của Kiệt đi hai xe máy chặn đầu, dùng dao tự chế đe dọa.

Nhóm bốn thanh niên cướp tài sản người đi đường. Ảnh: HD

Anh Hiệp bị chiếm đoạt một điện thoại iPhone 12 Pro màu vàng gold trị giá 10 triệu đồng. Người bạn ngồi phía sau hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, nhóm này dùng dao chặt đứt biển số xe máy của bị hại rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ nhóm gây án. Bước đầu, cả bốn người khai tối cùng ngày rủ nhau đi xem đua xe, mang theo dao để “phòng thân”, rồi bàn bạc tìm người đi đường để chặn cướp tài sản lấy tiền đổ xăng.

Tang vật công an thu giữ gồm một xe Wave biển số 83C1-682.62, một xe Vespa trắng không biển số, ba dao tự chế, một dao bấm kim loại và điện thoại iPhone 12 Pro.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.