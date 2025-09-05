Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo 'nóng' khi nghe báo cáo về các mỏ cát phục vụ cao tốc 05/09/2025 18:16

Chiều 5-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình khai thác các mỏ cát trên địa bàn TP Cần Thơ phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình khai thác các mỏ cát trên địa bàn TP Cần Thơ phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu, cho biết dự án thành phần 4 hiện vẫn chậm tiến độ, còn khoảng 10%. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là nguồn vật liệu san lấp (cát).

Các mỏ cát của Sóc Trăng (cũ) trên tuyến sông Hậu rất nhiều nhưng ở cuối nguồn, gần cửa biển nên bùn, tạp chất nhiều, khai thác ở độ sâu hơn nên quá trình khai thác ảnh hưởng lớn đến tiến độ vì phải qua công nghệ, độ sâu 20m, sàng rửa…

Vì vậy, thời gian qua việc đảm bảo nguồn cát cho dự án thành phần 4 khó khăn. TP cũng chủ động đi tìm nguồn cát ở các tỉnh, trong đó có hỗ trợ của Bến Tre, Đồng Tháp nhưng do quy định về cơ chế đặc thù, các mỏ chỉ có cấp cho các dự án được xác định trong hồ sơ khi giao mỏ. Việc chuyển cát từ các mỏ này về các gói thầu của dự án thành phần 4 bị vướng cơ chế.

Hiện nay Chính phủ đang dự thảo nghị quyết, khả năng tháng 9 này ban hành thì Bến Tre có thể hỗ trợ cho dự án thành phần 4 khoảng 700.000 m3, Đồng Tháp có thể hỗ trợ 500.000 -1 triệu m3.

Liên quan 9 mỏ cát sông và một mỏ cát biển đã được cấp xác nhận, Chủ tịch TP Cần Thơ cho rằng, về chủ quan, trong quản lý điều hành của sở, ngành và chủ đầu tư chưa sát, chưa quyết liệt trong việc phối hợp để làm việc với các nhà thầu, các chủ mỏ. Vì có những khu mỏ đã cấp bản xác nhận lâu mà đến giờ vẫn chưa khai thác được. Quá trình khai thác không đạt công suất, báo cáo hiện nay chỉ đạt 40-43% so với trữ lượng đã được cấp cho nhà thầu, chủ mỏ.

“Đề nghị phải xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, để ĐBSCL có cao tốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội, mà vốn đã phân bổ rồi, nếu không đẩy nhanh tiến độ thì năm 2025 không thể giải ngân hết vốn, nếu trả vốn ảnh hưởng rất lớn. Vì yêu cầu đó, tôi đề nghị các chủ đầu tư, các sở, ngành hết sức quan tâm, phải đeo bám, kiểm tra, báo cáo tiến độ hàng ngày” – người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Lâu, trước đây ông đã từng chỉ đạo phải lên tiến độ hàng ngày, báo cáo hàng ngày, hàng tuần, nhưng được một thời gian thì không báo cáo. Thêm vào đó là tình hình hợp nhất các địa phương, lo tập trung thực hiện nhiệm vụ lớn thì lại thiếu quan tâm đến dự án này…

“Mất mấy tháng trời, đến thời điểm này kiểm tra lại tiến độ vẫn không có gì tiến bộ hơn, vẫn không bù lại được chậm tiến độ. Tình hình như vậy nếu không chấn chỉnh kịp thời thì làm sao cao tốc này đảm bảo tiến độ, hết năm 2026 làm sao hoàn thành toàn tuyến?” – Chủ tịch TP Cần Thơ nêu.

Ông Lâu cho rằng quan trọng nhất hiện nay là phải đẩy nhanh khai thác cát ở các mỏ đã được cấp bản xác nhận cho các nhà thầu, chủ mỏ… Đồng thời, ông cũng khẳng định, đơn vị nào cố tình không làm thì “ủy ban chỉ đạo thanh tra, công an vào cuộc, làm rõ nguyên nhân, phải xử lý trách nhiệm, nếu cố tình để dẫn đến hậu quả cao tốc chậm tiến độ, ảnh hưởng chung là phải xử lý, cần thiết chuyển hồ sơ, xử lý hình sự, không phải hành chính nữa”.

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng mong các nhà thầu phải vì cái chung, vì sự phát triển của đất nước, vì phục vụ người dân, phát triển kinh tế xã hội, phải có trách nhiệm, đã không làm thì thôi, nếu đã chấp nhận làm thì phải làm cho bằng được!

Ông cũng cảnh báo những đơn vị có ý định “chọn phần nạc, phần thịt ăn, còn phần xương để người khác làm là vô trách nhiệm; cần thiết thì ủy ban để công an với thanh tra vào cuộc xử lý trách nhiệm”.

“Mong rằng đừng để ủy ban phải để công an, thanh tra vào cuộc, sẽ không hay đâu... Tôi nói thật là không thể để tình hình này kéo dài hơn nữa. Thời gian qua cũng chia sẻ, cũng du di nhưng đừng quá đáng” – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhắc lại.

Theo đó, ông chỉ đạo việc khai thác cát ở các khu mỏ đã được cấp bản xác nhận, với mỏ được đánh giá trữ lượng tốt và còn cát thì nâng công suất.

Liên quan cát biển, ông đề nghị chủ mỏ khẩn trương hoàn thành thủ tục, chuẩn bị kỹ để phương tiện đăng kiểm đảm bảo; quan trắc môi trường ở khu vực chuẩn bị san lấp…

“Quá trình làm có gì khó phải báo cáo liền, điện thoại cũng được, nhắn tin cũng được, hoặc khó thì tổ chức cuộc họp để tháo gỡ. Tinh thần từ đây đến khi cao tốc hoàn thành phải quyết liệt từng ngày, không để chậm nữa, chậm nữa là không thể nào bù lại được” – ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.