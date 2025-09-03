Nóng hôm nay 3-9: Xuyên lễ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Người dân khoe nhận quà Tết Độc lập 03/09/2025 09:07

(PLO)- Nóng hôm nay 3-9: Xuyên lễ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Người dân khoe nhận quà Tết Độc lập; Công an Hà Nội công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 176 người dịp 2-9…

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trong khi nhiều người đang cùng những người thân yêu sum vầy, thì trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, công nhân, thiết bị máy móc vẫn xuyên lễ thi công cao tốc để kịp đưa công trình hoàn thành vào ngày 19-12.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, được chia thành hai dự án thành phần, gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tính đến cuối tháng 8-2025, sản lượng thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đạt khoảng 76% và đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt khoảng 70%.