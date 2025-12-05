Bản tin tối 5-12: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn sau vụ cháy ở TP.HCM; Lâm Đồng trắng đêm chống lũ 05/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 5-12: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn sau vụ cháy tại TP.HCM khiến 4 người thiệt mạng; Trắng đêm chạy lũ ở Lâm Đồng khi nước sông dâng cuồn cuộn; Nhiều khu vực ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đang rất ‘nhạy cảm’ với sạt lở; Ông Putin: Ukraine có quyền bảo đảm an ninh, nhưng không được gây tổn hại Nga...

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Phó Thủ tướng đồng thời chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện các biện pháp khẩn trương: tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp gia đình người bị nạn sớm ổn định nơi ở và cuộc sống.

Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.