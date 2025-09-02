Xuyên lễ, xuyên đêm thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km và gần 26km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng; khởi công ngày 1-1-2023, kế hoạch hoàn thành vào ngày 19-12-2025.

Việc hoàn thành tuyến chính vào dịp 19-12 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mục tiêu chính trị hàng đầu, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.