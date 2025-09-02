Xuyên lễ, xuyên đêm thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xuyên lễ, xuyên đêm thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

CHÂU ANH

(PLO)- Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có gần 2.450 kỹ sư, công nhân, người lao động và gần 1.240 thiết bị, máy móc, triển khai khoảng 140 mũi thi công.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, trong khi nhiều người đang cùng những người thân yêu sum vầy, thì trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau﻿, công nhân, thiết bị máy móc vẫn ngày đêm hoạt động để kịp đưa công trình hoàn thành vào ngày 19-12.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau﻿ có chiều dài hơn 110km, được chia thành hai dự án thành phần, gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau. Tính đến cuối tháng 8-2025, sản lượng thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang đạt khoảng 76% và đoạn Hậu Giang - Cà Mau đạt khoảng 70%.
Dịp Lễ Quốc khánh 2-9 này, các nhà thầu đã tổ chức làm xuyên lễ; cạnh đó tăng ca, tăng kíp, huy động nhiều máy móc, thiết bị triển khai thi công dỡ tải, đắp lề, lu lèn cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, lắp đặt hộ lan…
Theo chủ đầu tư dự án, các nhà thầu đã huy động gần 2.450 kỹ sư, công nhân, người lao động và gần 1.240 thiết bị, máy móc, triển khai khoảng 140 mũi thi công trên toàn dự án.
“Chúng tôi đang triển khai thi công móng mặt đường theo hình thức cuốn chiếu và đặt mục tiêu khoảng tháng 11 sẽ hoàn tất. Trong tháng 12 sẽ hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đảm bảo hoàn thành dự án vào ngày 19-12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” - ông Tăng Quang Tuấn Công ty VNCN E&C chia sẻ.
Đối với đoạn tuyến do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận thi công, ông Trần Hải Bắc, Giám đốc điều hành Ban Trường Sơn Nam cho biết: “Đến cuối tháng 8, sản lượng thực hiện của đơn vị đạt khoảng 80 giá trị hợp đồng; riêng 14 cầu thuộc gói thầu, đến nay sản lượng đã đạt khoảng 93%. Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 này, chúng tôi tổ chức thi công xuyên lễ, tăng ca, tăng kíp để đảm bảo đạt tiến độ đề ra”.
Theo một số nhà thầu chia sẻ, đối với những công nhân, kỹ sư, người lao động thi công dịp lễ đơn vị luôn đảm bảo đúng, đủ các chế độ, chính sách. Ngoài ra, có một vài đơn vị đã tổ chức những bữa tiệc nhỏ để động viên tinh thần cho người lao động xuyên lễ trên công trường.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km và gần 26km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng; khởi công ngày 1-1-2023, kế hoạch hoàn thành vào ngày 19-12-2025.

Việc hoàn thành tuyến chính vào dịp 19-12 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mục tiêu chính trị hàng đầu, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

CHÂU ANH
