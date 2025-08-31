Tuyến chính cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vẫn còn vướng mặt bằng 31/08/2025 16:32

(PLO)- Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có kế hoạch hoàn thành vào ngày 19-12-2025, tuy nhiên, đến thời điểm này mặt bằng một số vị trí trên tuyến chính và hạng mục phụ trợ vẫn chưa được địa phương bàn giao.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Theo Bộ Xây dựng, từ báo cáo của BQL dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư của dự án), cho thấy đến nay còn một số vị trí trên tuyến chính và hạng mục phụ trợ vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km và gần 26km tuyến nối; khởi công ngày 1-1-2023, kế hoạch hoàn thành vào ngày 19-12-2025. Ảnh: BT

Đơn cử, tại TP Cần Thơ, ở vị trí tứ nón 2 mố cầu Long Sơn, một số hộ dân còn cản trở thi công đắp vật liệu dạng hạt mố M1 cầu Tư Sang. Cạnh đó, TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau hiện tại vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công hệ thống giám sát điều hành giao thông, do mới nhận bàn giao cọc GPMB.

Để đảm bảo hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, để sớm bàn giao mặt bằng còn lại của tuyến chính và mặt bằng cho các hạng mục của hệ thống giám sát điều hành giao thông cho chủ đầu tư, để triển khai thi công trước 15-9.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị ba địa phương nói trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân; không để tình trạng cản trở thi công kéo dài và tiến hành bảo vệ thi công nếu cần.

Bộ Xây dựng cam kết: “Sẽ chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ GPMB cho dự án. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực để tập trung thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng”.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính gần 111km và gần 26km tuyến nối; đi qua địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng, được chia thành hai dự án thành phần; khởi công ngày 1-1-2023, kế hoạch hoàn thành vào ngày 19-12-2025.

Việc hoàn thành tuyến chính vào dịp 19-12 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mục tiêu chính trị hàng đầu, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.