TP Cần Thơ: Đông đảo người dân thưởng thức pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9 03/09/2025 04:48

(PLO)- Dù trời mưa nhưng người dân TP Cần Thơ vẫn đến công viên Tây Đô (phường Hưng Phú) xem chương trình nghệ thuật và pháo hoa.

Tối 2-9, TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật và pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại ba điểm cầu.

Trong đó, điểm cầu chính tại công viên Tây Đô (phường Hưng Phú), hai điểm còn lại tại công viên Xà No (phường Vị Tân) và khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Các tiết mục văn nghệ tại điểm cầu công viên Tây Đô (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, như ca múa nhạc, ca cổ, hoạt cảnh, mashup, rap…. sử dụng hệ thống âm thanh, ánh sáng, công nghệ LED và công nghệ trình chiếu hiện đại…

Tại địa điểm chính ở công viên Tây Đô, có khoảng 350 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên... tham gia, trong đó, có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thanh Ngân, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Tấn Giao, các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Nguyên Vũ, Quốc Đại, Anh Bằng… cùng các đoàn nghệ thuật, nhóm múa… của TP Cần Thơ.

Còn tại điểm cầu công viên Xà No và khu đô thị 5A có khoảng 150 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên... đến từ TP.HCM, cùng các diễn viên, ca sĩ đoàn nghệ thuật TP Cần Thơ.

Trước khi vào chương trình văn nghệ, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ có bài phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Theo Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, với vị trí trung tâm vùng ĐBSCL cùng nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho TP trong phát triển kinh tế, kết nối giao thương và hội nhập quốc tế. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng, nhất là về thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục...

Đặc biệt, từ ngày 1-7, TP Cần Thơ cùng tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang hợp nhất thành TP Cần Thơ mới với vị thế mới, tầm nhìn mới. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết trong những tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 7,87%, cao hơn bình quân cả nước. Lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được quan tâm, chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được cải thiện. Hoạt động đối ngoại được triển khai trên các lĩnh vực; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Thời gian tới, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần chủ động, ý chí tự lực, tự cường, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận trong tối 2-9 tại công viên Tây Đô:

Đông đảo người dân trong và ngoài TP Cần Thơ đến công viên Tây Đô thưởng thức chương trình nghệ thuật và pháo hoa. Ảnh: CHÂU ANH

Đường Mai Chí Thọ dẫn vào sân khấu chính đông kín người. Ảnh: CHÂU ANH

Lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ phân luồng, điều tiết các dòng phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Sau chương trình nghệ thuật, khoảng 21 giờ 15 phút màn pháo hoa bắt đầu. Ảnh: CHÂU ANH