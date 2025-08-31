Cần Thơ cấp hơn 409 tỉ để các xã, phường trao quà đến người dân 31/08/2025 13:42

(PLO)-TP Cần Thơ cấp bổ sung hơn 409 tỉ đồng cho ngân sách các xã, phường để tặng quà đến nhân dân.

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức thực hiện việc tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Thời gian tặng quà phải hoàn thành trong ngày 1-9; trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

UBND TP Cần Thơ cũng đã có quyết định bổ sung hơn 409 tỉ đồng cho ngân sách xã, phường để tặng quà nhân dân.

Theo thống kê của UBND TP Cần Thơ, hiện địa phương này có hơn 4 triệu người tại 103 xã, phường. Địa phương được bổ sung kinh phí cao nhất để tặng quà là phường Ninh Kiều với hơn 9,8 tỉ đồng; tiếp đó là phường Phú Lợi gần 9 tỉ.