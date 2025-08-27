PVN đề xuất làm Trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái tỉ đô tại TP Cần Thơ 27/08/2025 14:28

(PLO)- Mô hình Trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái tại TP Cần Thơ có thể thu hút vốn đầu tư lên đến 4 -15 tỉ USD; thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương với doanh thu khoảng 2,3 - 5,6 tỉ USD/năm.

Ngày 27-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì cuộc làm việc với Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về Đề án nghiên cứu và đề xuất mô hình Trung tâm công nghiệp – năng lượng sinh thái PetroVietnam tại TP Cần Thơ.

Đại diện lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam (PVI) thuộc Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam trình bày về đề án. Ảnh: NHẪN NAM

Vốn đầu tư từ 4 – 15 tỉ USD

Tại đây, đại diện lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam (PVI) thuộc Tập đoàn công nghiệp – năng lượng quốc gia Việt Nam đã trình bày về đề án nêu trên.

Mô hình Trung tâm Trung tâm công nghiệp – năng lượng sinh thái có mục tiêu mở rộng sản phẩm, phát triển chuỗi dự án khí điện của tập đoàn tại TP Cần Thơ; sử dụng lợi thế của ĐBSCL về Biomass, sinh khối cũng như nông sản, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó để triển khai ba nhóm năng lượng sạch (trung tâm điện khí, trung tâm năng lượng mới và lưu trữ carbon); nhóm về công nghiệp phân bón và hóa chất xanh, phân bón hữu cơ; nhóm về nông nghiệp công nghệ cao, các loại dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao.

Trước năm 2030, trung tâm phát triển trên nền tảng chuỗi khí điện Ô Môn. Đồng thời phát triển chuỗi sản xuất sinh khối, tạo ra sản phẩm sinh học có giá trị cao.

Đến năm 2035 mở rộng thêm dự án mới, trong đó nguồn khí cung cấp từ đường ống dẫn khí Đông – Tây; tăng quy mô công suất, phát triển dịch vụ logistic, nông sản, dịch vụ lưu trữ về chế biến nông sản sau thu hoạch, dịch vụ cảng…

Đến năm 2050 phát triển mạnh thêm năng lượng sạch gồm năng lượng gió, năng lượng tái tạo; nghiên cứu kết nối liên vùng giữa Cà Mau và TP Cần Thơ về cung cấp khí giữa trung tâm tại Cần Thơ và Cà Mau, liên kết về nông nghiệp, dịch vụ vận hành bảo dưỡng và sửa chữa…

Mô hình này có thể thu hút vốn đầu tư lên đến 4 tỉ USD trước năm 2035 và 15 tỉ USD cho cả giai đoạn. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương với doanh thu khoảng 2,3 tỉ/năm đến năm 2030 và khoảng 5,6 tỉ USD/năm đến năm 2050.

Hình thành các thị trường sản phẩm mới và chuỗi cung ứng về hệ sinh thái, trung tâm công nghiệp, năng lượng lớn tại khu vực TP Cần Thơ, tạo ra khối lượng việc làm lớn…

Địa điểm ưu tiên thứ nhất là Ô Môn đã phát triển trung tâm năng lượng điện khí, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao; khu vực Nam sông Hậu là năng lượng tái tạo, Amoniac xanh…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Đề xuất đưa vào cơ chế đặc thù của TP Cần Thơ

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu “khẳng định TP Cần Thơ luôn đồng hành với tập đoàn. Cần Thơ đồng ý chấp thuận với tập đoàn để đề xuất nghiên cứu đề án này”

Để thực hiện được đề án, Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị phía tập đoàn nghiên cứu đề xuất trong thời gian sớm nhất, khoảng 15-9 hoàn thành đề án nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo TP.

Về quy hoạch, ông Lâu cho biết, TP Cần Thơ có hai vị trí đã quy hoạch là trung tâm nhiệt điện Ô Môn và nhiệt điện Sông Hậu. Hai vị trí này có quy hoạch chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng. Đây là hai vị trí phù hợp quy hoạch nhất.

Người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ cũng nhất trí với quy hoạch trung tâm này theo hướng mở của tập đoàn. Đồng thời, ông đề xuất nên chọn khu vực nào đã có quy hoạch để được triển khai nhanh nhất, còn chọn vị trí không có trong quy hoạch thì đề xuất sớm để TP tính toán.

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng đề nghị quá trình nghiên cứu, phía tập đoàn tăng cường trao đổi với sở chuyên ngành của TP, tránh việc hoàn thành nghiên cứu mới trao đổi dẫn đến phải làm lại.

Ông yêu cầu các sở ngành quá trình này phải phối hợp chặt chẽ với Viện nghiên cứu của tập đoàn, để làm sao đề án khi hoàn thành đạt chất lượng cao nhất, trình lãnh đạo có thẩm quyền là được chấp thuận…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị phía tập đoàn nghiên cứu đưa trung tâm này vào để xin cơ chế đặc thù khi TP Cần Thơ làm báo cáo sơ kết Nghị quyết 45 của Quốc hội, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và kiến nghị chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ giai đoạn 2025-2030…