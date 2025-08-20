1 tập đoàn đề xuất dự án nằm trên 4 xã, Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo nóng nhiều nội dung

Chiều 20-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup để nghe báo cáo nội dung dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, Tập đoàn Vingroup chọn địa bàn TP Cần Thơ để đề xuất dự án thì lãnh đạo TP và các sở ngành rất vui mừng được tập đoàn lớn quan tâm.
Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, dự án này có quy mô rất lớn, có thể là từ xưa đến giờ chưa có dự án nào có quy mô diện tích gần 3.000 ha, cho nên lãnh đạo TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo quyết liệt làm sao sớm triển khai dự án này.
TP Cần Thơ rất kỳ vọng, mong muốn có những tập đoàn lớn, dự án lớn sau khi hợp nhất ba địa phương, để góp phần phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân.
Qua ý kiến đề xuất của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết, TP thống nhất điều chỉnh công văn 1336 (của tỉnh Hậu Giang trước đây) liên quan phần xây dựng khu chức năng, khu đô thị để phù hợp với quy hoạch.
Thời gian tới, ông đề nghị lãnh đạo các sở, ngành được giao tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh nội dung phù hợp quy hoạch chung. Dự án này phù hợp với quy hoạch của tỉnh Hậu Giang trước đây.
Về điều chỉnh quy hoạch phân khu, Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Ban Quản lý xây dựng và công nghiệp nghiên cứu đề xuất Sở Xây dựng thẩm định trình UBND TP.
Về nhiệm vụ, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ đề nghị xác định lại nhiệm vụ quy hoạch xem quy mô như thế nào, phương thức thì chỉ định thầu hay đấu thầu để lập quy hoạch phân khu.
“Tinh thần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật (các Luật Quy hoạch, Đấu thầu, Đầu tư và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn), không bỏ qua quy định nào, không được làm sai, nếu làm không đúng thì cơ quan hậu kiểm vào thì dự án sẽ bị ảnh hưởng…” – ông Lâu nhấn mạnh.
Về công tác giải phóng mặt bằng, chỉ tiêu sử dụng đất, ông đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Trung tâm phát triển quỹ đất nghiên cứu vì ảnh hưởng rất lớn đến người dân.
“Sơ bộ ảnh hưởng khoảng 6.200 hộ dân, rất lớn, nếu giải phóng mặt bằng mà không làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị khu tái định cư thì sẽ ảnh hưởng đến người dân, tiến độ dự án, nên mọi công tác chuẩn bị phải chuẩn bị cho kỹ; khi thực hiện thì phải làm cho bằng được chứ không làm nửa vời” – Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu.
Theo ông Trần Văn Lâu, hiện nay chủ yếu cho chủ trương nghiên cứu, khi hồ sơ thủ tục đảm bảo pháp lý mới công khai dự án để kêu gọi nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu công khai minh bạch. Vì vậy, không vì tiến độ mà làm sai hoặc ảnh hưởng đến người dân.
“Việc thực hiện dự án là cần thiết vì TP lớn cũng phải có khu du lịch, vui chơi giải trí phục vụ cho người dân, kể cả có sân golf để phục vụ các nhà đầu tư, khách du lịch, quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhưng không vì vậy mà làm không đúng” – Chủ tịch TP Cần Thơ khẳng định.
Ngoài ra, ông cũng cho biết, quy định phân cấp, phân quyền hiện chưa có quy định giao dự án với diện tích lớn như thế này thuộc thẩm quyền của TP. Do vậy giai đoạn này nếu hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục thì TP cũng phải xin ý kiến Chính phủ để cấp chủ trương đầu tư.
Về chỉ tiêu sử dụng đất, ông cho rằng với diện tích khá lớn, trong khi TP còn nhiều chỉ tiêu sử dụng đất cho các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, Sở NN&MT phải tính toán kỹ, “không khéo dồn hết chỉ tiêu sử dụng đất vào khu này ảnh hưởng các khu khác không triển khai được, phải tính toán sao hài hòa, cân bằng để TP phát triển đồng bộ”.
Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng tọa lạc tại 4 xã
Theo báo cáo, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có diện tích 2.945ha, dân số khoảng 300.000 người (đã bao gồm dân số cho khu vực cải tạo hiện hữu. Khu đô thị này tọa lạc tại bốn xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa, TP Cần Thơ).
Định hướng các chức năng chính trong khu vực này gồm khu dịch vụ - công cộng đô thị, dịch vụ công cộng y tế, giáo dục; khu đô thị gồm đất ở biệt thự, đất ở liền kề, đất tái định cư; khu du lịch, khu nghỉ dưỡng; các khu vực trải nghiệm văn hóa, thể thao gồm công viên nước (gần thị trấn Ngã 6 cũ); công viên, cây xanh, hồ nước…
Khu chức năng khác, bố trí nhiều cụm trung tâm như ẩm thực chuyên đề, công viên cảm giác mạnh, điểm check-in cảnh quan. Trong ý tưởng phát triển này, còn sân golf 36 lỗ; nhiều hạng mục dịch vụ; chức năng ở chủ yếu theo mô hình ở thấp tầng, sinh thái…