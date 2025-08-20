1 tập đoàn đề xuất dự án nằm trên 4 xã, Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo nóng nhiều nội dung 20/08/2025 19:12

(PLO)- Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng được đề xuất nằm trên 4 xã, có diện tích gần 3.000 ha, được lãnh đạo TP Cần Thơ đánh giá cao, chỉ đạo làm nhanh nhưng không được bỏ qua bất kỳ quy định nào.

Chiều 20-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Vingroup để nghe báo cáo nội dung dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, Tập đoàn Vingroup chọn địa bàn TP Cần Thơ để đề xuất dự án thì lãnh đạo TP và các sở ngành rất vui mừng được tập đoàn lớn quan tâm.

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, dự án này có quy mô rất lớn, có thể là từ xưa đến giờ chưa có dự án nào có quy mô diện tích gần 3.000 ha, cho nên lãnh đạo TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo quyết liệt làm sao sớm triển khai dự án này.

TP Cần Thơ rất kỳ vọng, mong muốn có những tập đoàn lớn, dự án lớn sau khi hợp nhất ba địa phương, để góp phần phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân.

Qua ý kiến đề xuất của Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết, TP thống nhất điều chỉnh công văn 1336 (của tỉnh Hậu Giang trước đây) liên quan phần xây dựng khu chức năng, khu đô thị để phù hợp với quy hoạch.

Thời gian tới, ông đề nghị lãnh đạo các sở, ngành được giao tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh nội dung phù hợp quy hoạch chung. Dự án này phù hợp với quy hoạch của tỉnh Hậu Giang trước đây.

Về điều chỉnh quy hoạch phân khu, Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Ban Quản lý xây dựng và công nghiệp nghiên cứu đề xuất Sở Xây dựng thẩm định trình UBND TP.

Các sở, ngành của TP Cần Thơ cho ý kiến đối với những đề xuất của đơn vị tư vấn, đề xuất dự án. Ảnh: NHẪN NAM

Về nhiệm vụ, người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ đề nghị xác định lại nhiệm vụ quy hoạch xem quy mô như thế nào, phương thức thì chỉ định thầu hay đấu thầu để lập quy hoạch phân khu.

“Tinh thần đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật (các Luật Quy hoạch, Đấu thầu, Đầu tư và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn), không bỏ qua quy định nào, không được làm sai, nếu làm không đúng thì cơ quan hậu kiểm vào thì dự án sẽ bị ảnh hưởng…” – ông Lâu nhấn mạnh.

Về công tác giải phóng mặt bằng, chỉ tiêu sử dụng đất, ông đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Trung tâm phát triển quỹ đất nghiên cứu vì ảnh hưởng rất lớn đến người dân.

“Sơ bộ ảnh hưởng khoảng 6.200 hộ dân, rất lớn, nếu giải phóng mặt bằng mà không làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị khu tái định cư thì sẽ ảnh hưởng đến người dân, tiến độ dự án, nên mọi công tác chuẩn bị phải chuẩn bị cho kỹ; khi thực hiện thì phải làm cho bằng được chứ không làm nửa vời” – Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu.

Theo ông Trần Văn Lâu, hiện nay chủ yếu cho chủ trương nghiên cứu, khi hồ sơ thủ tục đảm bảo pháp lý mới công khai dự án để kêu gọi nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu công khai minh bạch. Vì vậy, không vì tiến độ mà làm sai hoặc ảnh hưởng đến người dân.

“Việc thực hiện dự án là cần thiết vì TP lớn cũng phải có khu du lịch, vui chơi giải trí phục vụ cho người dân, kể cả có sân golf để phục vụ các nhà đầu tư, khách du lịch, quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhưng không vì vậy mà làm không đúng” – Chủ tịch TP Cần Thơ khẳng định.

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mekong được đề xuất nằm ở vị trí đắc địa, thuộc địa bàn 4 xã của TP Cần Thơ với diện tích gần 3.000 ha.

Ngoài ra, ông cũng cho biết, quy định phân cấp, phân quyền hiện chưa có quy định giao dự án với diện tích lớn như thế này thuộc thẩm quyền của TP. Do vậy giai đoạn này nếu hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục thì TP cũng phải xin ý kiến Chính phủ để cấp chủ trương đầu tư.

Về chỉ tiêu sử dụng đất, ông cho rằng với diện tích khá lớn, trong khi TP còn nhiều chỉ tiêu sử dụng đất cho các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, Sở NN&MT phải tính toán kỹ, “không khéo dồn hết chỉ tiêu sử dụng đất vào khu này ảnh hưởng các khu khác không triển khai được, phải tính toán sao hài hòa, cân bằng để TP phát triển đồng bộ”.