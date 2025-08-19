TP Cần Thơ: 100% các vụ bạo lực gia đình đều do nam giới gây ra 19/08/2025 18:29

(PLO)- Trong hai năm 2023, 2024, TP Cần Thơ mới xảy ra 22 vụ bạo lực gia đình; tất cả các trường hợp này đều do nam giới gây ra.

Chiều 19-8, Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn từ 1-7-2023 đến 1-7-2025 tại TP Cần Thơ.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội khóa XV làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều ngày 19-8. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo phục vụ đoàn khảo sát của UBND TP Cần Thơ, thống kê từ năm 2023, năm 2024 (TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng) có tổng số 22 vụ bạo lực gia đình.

Trong đó, bạo lực thân thể xảy ra 20 vụ, bạo lực tình dục xảy ra hai vụ. Toàn bộ số vụ bạo lực gia đình nêu trên, người gây bạo lực là nam giới. Trong đó có ba người được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; xử lý vi phạm hành chính 18 người, xử lý hình sự 3 người.

Người bị bạo lực gia đình là 20 người, trong đó có nhiều người từ 60 tuổi trở lên…

Riêng 7 tháng đầu năm 2025, xảy ra bốn vụ bạo lực gia đình; hình thức đều là bạo lực thân thể. Bốn người bị bạo lực đều được tư vấn tâm lý và chăm sóc hỗ trợ sau khi bị bạo lực. Bốn đối tượng vi phạm thì có hai người bị xử phạt vi phạm hành chính và hai người bị xử lý hình sự.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Công an TP Cần Thơ cho biết, thống kê 5 năm gần đây loại tội phạm này được kéo giảm đáng kể, cho thấy công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.

Đại diện VKSND TP Cần Thơ cho biết, hành vi bạo lực gia đình khó xử theo Điều 185 Bộ luật Hình sự vì theo điều luật này thì hành vi hành hạ kéo dài trong một thời gian. Trong khi đa số các vụ việc được phát hiện đều thể hiện hành vi mang tính bộc phát...