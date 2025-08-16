TP Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm nhân dịp Quốc khánh 2-9 16/08/2025 09:47

(PLO)- Tối ngày 2-9, sau chương trình nghệ thuật, TP Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm: Công viên Tây Đô, Công viên Xà No và Khu đô thị 5A.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Theo đó, trong hai ngày 1 và 2-9, TP sẽ tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang (cũ), Nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng (cũ) Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Xuyên (Sóc Trăng cũ), Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm), Đền thờ Bác Hồ (xã An Thạnh) và tại Tượng đài Bác Hồ (Bến Ninh Kiều).

Tối 2-9, lúc 19 giờ, tại Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, sẽ diễn ra chương trình Họp mặt kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Trong đó, sẽ tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật chào mừng từ lúc 20 giờ cùng ngày, tại các điểm cầu Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú (điểm cầu chính), điểm cầu Công viên Xà No, phường Vị Tân (Hậu Giang cũ), điểm cầu Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi (Sóc Trăng cũ).

Ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc, dự kiến vào lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, TP Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại ba địa điểm.

Trong đó, điểm tại Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú) sẽ bắn pháo hoa tầm cao; hai điểm bắn tầm thấp: Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).