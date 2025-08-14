TP Cần Thơ họp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước 14/08/2025 13:45

(PLO)- TP Cần Thơ mới có 6 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn nhà nước với 2.755 lao động; 6 tháng đầu năm có 1 doanh nghiệp tạm dừng, 5 doanh nghiệp tiếp tục lỗ 7,7 tỉ.

Ngày 14-8, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các công ty có vốn sở hữu của nhà nước trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp có vốn sở hữu của nhà nước trên địa bàn.

Theo báo cáo, sau sáp nhập, TP Cần Thơ mới có sáu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (tổng vốn điều lệ hơn 1.852 tỉ đồng), 14 doanh nghiệp có vốn nhà nước (tổng vốn điều lệ gần 1.472 tỉ đồng, trong đó, vốn nhà nước là hơn 986 tỉ đồng). Tổng số lao động của các doanh nghiệp là 2.755 người.

Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu tại các lĩnh vực xổ số; trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khai thác, xử lý và cung cấp nước; vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh; thu gom rác thải không độc hại; vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt...

Trong năm 2024 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty cơ bản ổn định, có 15 doanh nghiệp có kết quả đạt và vượt chỉ tiêu chủ sở hữu giao, có năm doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, lỗ gần 21 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, có 14 doanh nghiệp thực hiện đạt 50% kế hoạch được giao, tiếp tục duy trì, ổn định để đạt được mục tiêu đề ra; một doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và năm doanh nghiệp hoạt động vẫn còn chưa đạt hiệu quả, tiếp tục lỗ gần 7,7 tỉ đồng.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp đã nêu khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đến lãnh đạo TP Cần Thơ các vấn đề như cơ chế đặc thù về chính sách tài chính để xử lý nợ tồn đọng và bổ sung nguồn vốn chủ hữu; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn cho công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế địa phương…

Cạnh đó, có chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư lớn vào sắp xếp tái cơ cấu bộ máy và thanh toán các khoản nợ.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam yêu cầu Sở Tài chính, Văn phòng UBND TP tổng hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp để sớm ra thông báo kết luận. Trong đó, đề cập rõ nhóm vấn đề khó khăn, kiến nghị, đề xuất thuộc sở ngành nào phụ trách, tham mưu cho UBND TP.

Theo ông Nam, các vấn đề các doanh nghiệp đặt ra hôm nay cần có thời gian và thêm nhiều cuộc họp riêng với từng đơn vị để giải quyết.

Đồng thời, ông cũng đề nghị các công ty, trong quá trình sản xuất, kinh doanh nếu gặp các vấn đề vướng mắc thì kịp thời thông tin để TP sớm có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đóng góp chung vào sự phát triển của TP.