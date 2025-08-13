Tuyên án phúc thẩm nhóm sinh viên 'đại náo' trường cao đẳng ở Cần Thơ 13/08/2025 19:36

(PLO)- 7 sinh viên mang hung khí xông vào một lớp học trong trường cao đẳng ở Cần Thơ, vừa bị HĐXX tuyên án phạm tội gây rối trật tự công cộng...

Ngày 13-8, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo: Võ Hoàng Khang, Phạm Tuấn Kiệt, Nguyễn Hữu Luân, Nguyễn Anh Khoa và Lê Hiền Lương.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo này đều là sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở Cần Thơ. Do đó, họ cùng xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, cho các bị cáo được hưởng án treo để tiếp tục việc học.

Sau khi xét xử phúc thẩm, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, cấp sơ thẩm đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ để xử phạt các bị cáo mức án thấp dưới khung hình phạt.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt các bị cáo các mức án 1 một năm đến 1 năm 9 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo bản án sơ thẩm, HDT và Võ Hoàng Khang cùng là sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 27-3-2023, trong giờ thể dục tại sân trường thì T cùng hai bạn khác có trêu ghẹo các bạn nữ cùng lớp của Khang.

Bực tức nhóm của T nên Khang đã gọi điện rủ các bị cáo tới trường đánh bạn giúp. Khang còn nói Luân mang theo dao tự chế và mấy ống tuýp sắt…

Đến hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm bạn của Khang tới Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Khang nói nhóm của T đang học tại phòng học A14 và nói nhóm mình cùng lên tìm nhóm của T đánh…

Thời điểm này, trong lớp học A14 có hơn 40 sinh viên nam, nữ đang học môn Giáo dục chính trị do một giảng viên đang dạy…

Khi xác định được chỗ ngồi của của những người trong nhóm T, nhóm Khang đã xông vào lớp cầm cây tre, hốt rác đánh nhóm T. Khi bị đánh lại thì nhóm Khang đi lấy hung khí là dao tự chế, ống tuýp sắt vào lớp học đánh, chém nhóm của T. Do nhiều người trong lớp tri hô nên nhóm của Khang bỏ chạy…

Sau sự việc trên, các sinh viên do hoảng sợ nên bỏ về, giảng viên phải cho kết thúc sớm buổi học.

Sự việc được báo đến Ban Giám hiệu nhà trường và trình báo đến Công an phường. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ yêu cầu xử lý các đối tượng gây rối tại trường theo quy định.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận Ninh Kiều (nay là TAND khu vực 1 – TP Cần Thơ) đã tuyên 7 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng; phạt Khang 1 năm 9 tháng tù, các bị cáo Kiệt, Luân, Khoa, Hùng mỗi người 1 năm 3 tháng tù, hai bị cáo Lương và Nguyên mỗi người 1 năm tù.

Sau đó, 5 bị cáo nêu trên có kháng cáo, 2 bị cáo Đặng Sĩ Nguyên, Huỳnh Thiện Đức Hùng không kháng cáo...