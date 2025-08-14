Nguyên lãnh đạo các thời kỳ hiến kế để phát triển TP Cần Thơ mới 14/08/2025 18:25

(PLO)- Nguyên lãnh đạo góp ý Văn kiện Đại hội đảng bộ TP Cần Thơ đề nghị cần nói thẳng yếu kém, chỉ rõ thời cơ; thu hút nhân tài không chỉ bằng tiền mà bằng cả tấm lòng, tính chân thật, đạo đức và uy tín.

Chiều 14-8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị xin ý kiến nguyên lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành qua các thời kỳ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lư Văn Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Lư Văn Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ góp ý về kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá nguyên nhân khách quan của những yếu kém, ông đề nghị thêm nguyên nhân một số cơ chế chính sách chồng chéo, nhất là lĩnh vực đất đai, vấn đề thị trường địa ốc chậm được tháo gỡ.

Cạnh đó, ông cũng góp ý, “nên nói thẳng yếu kém về việc một số nơi trong công tác lãnh đạo chưa có sự nhất trí cao, quy chế làm việc chồng chéo, giẫm đạp nhau, dẫn đến mâu thuẫn, mất đoàn kết”.

Góp ý về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, ông Điền cho rằng phần nhận định còn chung chung, cần phải nói rõ thời cơ là chỗ nào, khó khăn là gì.

Trong đó, về vấn đề nguồn nhân lực, ông góp ý phải khai thác nguồn lực tại chỗ là các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, cạnh đó phải thu hút người tài giỏi cả trong và ngoài nước.

“Chính sách thu hút hiền tài bây giờ khác mấy năm trước. Trước đây phải lương cao tiền nhiều mới mời được, bây giờ người trí thức, tài giỏi không chỉ vì tiền lương mà vì người ta muốn có nơi để phát huy tài năng của mình chứ không chăm bẵm lương bổng. Mà muốn vậy thì mình lôi kéo người tài không phải chỉ bằng đồng tiền, mà bằng cả tấm lòng, tính chân thật, đạo đức và uy tín thì mới được. Người ta cần chỗ để thi thố tài năng, phát huy đóng góp cho quê hương, đất nước” – ông Điền nói.

Cạnh đó, ông cũng đề nghị phải khai thác tiềm lực đất đai, sông nước, vị trí địa lý của TP mới hiện nay; Sắp xếp tổ chức lại sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu… không để rời rạc như hiện nay; nghiên cứu phát triển du lịch, hạ tầng cảng biển, sân bay…

Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung thì góp ý nên xác định không gian phát triển của TP Cần Thơ mới như thế nào, phân vùng cụ thể TP Cần Thơ cũ, Hậu Giang, Sóc Trăng, phải định hình được không gian phát triển cho thấy rõ hơn.

Ông cũng đề nghị sớm xin ý kiến Bộ Chính trị để tổng kết Nghị quyết 59 về phát triển TP Cần Thơ, từ đó kêu gọi đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nhà đầu tư chiến lược, nước nào, tập đoàn nào chứ không kêu gọi khơi khơi nữa.

Ông Lê Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề xuất, trong nhiệm kỳ tới kiến nghị trung ương mở rộng các Quốc lộ 91, 61C và Quốc lộ 1, mở rộng 4 hoặc 6 làn xe, để thu hút nguồn lực, du lịch về Cần Thơ. Đồng thời sau năm 2030 quy hoạch chuẩn bị đất để xây dựng đường sắt đô thị kết nối Cần Thơ Long Xuyên, Châu Đốc, Trần Đề…

Ông Dũng cho rằng sau khi hợp nhất thì TP Cần Thơ mới có nhiều điều kiện để xây dựng bảo tàng văn minh lúa nước. Đồng thời ông cho rằng nên làm nhanh, làm sớm bảo tàng này nếu không 10 năm hoặc 20 năm nữa sẽ không còn giữ được nhiều những nông cụ liên quan đến sản xuất lúa nước nữa…

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đánh giá các ý kiến góp ý của các đại biểu rất sâu sắc, cụ thể; mạnh dạn đưa vào đánh giá các yếu kém, đánh giá kỹ tiềm năng, tiềm năng lợi thế phải cụ thể chứ không nói chung chung; nguồn nhân lực; tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, quan tâm phát triển du lịch, cảng, sân bay…

Thông tin tại đây, Bí thư Bình cho biết TP sẽ làm quy hoạch mới. Theo đó, TP đã có những định hướng, ý tưởng cụ thể, ví dụ vùng khoa học công nghệ là Hậu Giang, vùng kinh tế biển là Sóc Trăng, vùng thương mại dịch vụ, du lịch là tại trung tâm TP Cần Thơ (cũ), vùng công nghiệp Nam sông Hậu…