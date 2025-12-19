Quảng Ninh đồng loạt khởi công, khánh thành 31 dự án tổng vốn gần 400.000 tỉ 19/12/2025 13:45

(PLO)- 31 dự án được khởi công, khánh thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Quảng Ninh, thể hiện khát vọng vươn lên, đột phá trong phát triển.

Ngày 19-12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư 390.800 tỉ đồng. Trong đó, có 5 công trình khánh thành và 26 dự án khởi công.

Trong 79 điểm cầu trong cả nước, Quảng Ninh có 4 điểm cầu, trong đó 1 điểm cầu trung tâm (điểm cầu trực tiếp).

Tại điểm cầu đặc khu Vân Đồn (điểm cầu trung tâm), UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sungroup tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn với mức đầu tư hơn 2 tỉ USD.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh bấm nút khởi công Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: SG

Đặc khu Vân Đồn - Khu kinh tế Vân Đồn được Trung ương và tỉnh xác định là không gian phát triển chiến lược đặc biệt quan trọng, có vai trò hình thành cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch - dịch vụ tổng hợp cao cấp, gắn với kinh tế biển và hội nhập quốc tế.

Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn khởi công là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho giai đoạn triển khai một công trình có ý nghĩa chiến lược đối với Khu kinh tế Vân Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỉ USD, dự án được xây dựng trên diện tích hơn 244 ha, theo mô hình hiện đại, đồng bộ, trở thành khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, điểm đến hấp dẫn của thế giới với các hoạt động chính: Kinh doanh hoạt động casino; kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort; tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, hội thảo; các cơ sở thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Phối cảnh khu casino nằm trong dự án.

Qua đó, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch quốc gia, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Dự án dự kiến khánh thành phân khu casino vào năm 2028 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4-2034.

Tại điểm cầu phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tập đoàn BIM Group tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3 và Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ lưu trú Aria Bay Towers.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến cùng lãnh đạo sở, ngành, tập đoàn BIM Group bấm nút khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội và Dự án Aria Bay Towers. Ảnh: BG

Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3 gồm 3 tòa chung cư 30 tầng, cung cấp 2.577 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho lực lượng lao động và chuyên gia tại địa phương. Với tổng vốn đầu tư khoảng 3.368 tỉ đồng trên diện tích 1,8ha, dự án là một trong những khu nhà ở xã hội quy mô lớn trong khu vực.

Dự án Aria Bay Towers gồm 2.314 căn hộ phát triển trên quỹ đất sở hữu lâu dài, với kiến trúc biểu tượng và hệ tiện ích chuẩn quốc tế trong tổng thể Marina Bayfront District.

Cũng trong chuỗi sự kiện khởi công trong dịp 19-12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn BIM Group cùng tỉnh triển khai tổ hợp nông nghiệp - năng lượng xanh tại Đầm Hà, quy mô 124 ha. Dự án tích hợp trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và nhà máy điện mặt trời công suất 100 MW, kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm trạm biến áp 220 kV và tuyến đường dây đấu nối lưới điện quốc gia.

Phối cảnh Khu nhà ở xã hội Đa giác 3

Tổng cả 3 dự án được BIM Group triển khai lên tới gần 10.500 tỉ đồng. Tính đến trước năm 2025, tổng vốn đầu tư của BIM Group tại Quảng Ninh đạt gần 75.000 tỉ đồng, với mức đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Nằm trong 31 dự án khởi công, khánh thành đồng loạt trong ngày 19-12 của tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng khởi công 2 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng Nhà tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Than Khe Chàm - TKV được triển khai tại phường Mông Dương, với quy mô 1 tầng hầm, 11 tầng nổi và 01 tầng tum; tổng diện tích sàn khoảng 20.580 m², gồm 360 căn hộ khép kín.

Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và cảnh quan, bảo đảm môi trường sống an toàn, văn minh cho người lao động. Tổng mức đầu tư dự án trên 237 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bấm nút khởi công dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông. Ảnh: TKV

Đối với dự án Khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cho biết dự án có tổng mức đầu tư lên tới 1.837 tỉ đồng và công suất thiết kế đạt 600.000 tấn than nguyên khai/năm. Dự án mỏ là một bước tiến trong việc áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, hướng tới mô hình "Mỏ xanh, Mỏ sạch, Mỏ hiện đại, Mỏ ít người".

Khi dự án chính thức đi vào vận hành khai thác (dự kiến năm 2028), mỏ Đồng Vông sẽ trở thành nguồn cung than quan trọng bổ sung cho nền kinh tế, đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước và tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tạo ra hàng ngàn việc làm ổn định với thu nhập cao cho người lao động địa phương.