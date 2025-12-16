HĐND Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết tác động nhiều mặt đời sống người dân 16/12/2025 17:31

(PLO)- HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 31 Nghị quyết, có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội của tỉnh.

Chiều 16-12, sau hai ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 31 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao từ các đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó, có 21 nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp điều hành tác động lớn đến phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 – 2031 như Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương…

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết quan trọng. Ảnh: QMG

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 34 kịp thời cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn.

Điều này tạo cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2031, nhất là mục tiêu phát triển KT-XH trên 12,5% trong năm 2026 và phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh, cho biết năm 2026 - năm đầu triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2026 - 2030), với nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: QMG

Bà Thanh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt đôn đốc để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong năm 2025; tổ chức triển khai thực hiện ngay kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; xây dựng kịch bản tăng trưởng hàng tháng, quý, năm để phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đã đề ra (12,5%).

Để bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch triển khai cụ thể từng nghị quyết; phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, nguồn lực thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nghị quyết được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ và thực chất.