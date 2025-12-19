Hải Phòng khánh thành, khởi công 13 công trình, dự án quan trọng 19/12/2025 11:19

(PLO)- Cùng với cả nước, TP Hải Phòng tổ chức khánh thành, khởi công 13 công trình, dự án kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 19-12, TP Hải Phòng đồng loạt khánh thành, khởi công 13 công trình quan trọng của TP, tổ chức với 11 điểm cầu.

Phát biểu tại điểm cầu phường Lê Chân, 1 trong 2 điểm cầu chính kết nối với Trung ương, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong năm 2025, nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Dân tộc như: 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, TP đã tập trung khởi công, khánh thành 24 công trình, dự án lớn với tổng số vốn gần 60.000 tỉ đồng.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại điểm cầu phường Lê Chân. Ảnh: HP

“Hôm nay, trong không khí hào hùng, kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, thành phố Hải Phòng tiếp tục đồng loạt khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng” – ông Châu cho biết.

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, các dự án được khánh thành, khởi công ngày hôm nay đều thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong đó, ở lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt là các dự án: Khởi công dự án các Nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; Dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các sở, ban, ngành bấm nút khởi công dự án các Nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. Ảnh: HP

Ở lĩnh vực công nghiệp, thương mại là khởi công các dự án: Trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu tại phường Nguyễn Đại Năng; Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên; các Cụm công nghiệp An Thọ; An Phụ và Dũng Tiến - Giang Biên.

Ở lĩnh vực đô thị, nhà ở: Khởi công Dự án công trình hỗn hợp cao 41 tầng trong khu đô thị Bắc Sông Cấm và Dự án khu nhà ở tại khu vực đường Lê Lai, phường Ngô Quyền;

Phối cảnh nút giao tại đường Lê Hồng Phong

Ở lĩnh vực y tế, an sinh xã hội: Khởi công Dự án xây mới các khối nhà chức năng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; khánh thành công trình Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phối cảnh công trình Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu, đối với các dự án được khởi công ngày hôm nay, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công tập trung tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, 3 ca, 4 kíp”, đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời bảo đảm nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn về lao động.

Đối với công trình nhà ở xã hội được khánh thành, đề nghị chủ đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bàn giao đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời quản lý, vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân lao động và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội trên địa bàn.