Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương 15/12/2025 14:54

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá Hải Phòng có nhiều thành công với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Ngày 15-12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Hải Phòng

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, 11 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Tốc độ tăng GRDP của TP năm 2025 ước tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc (sau Quảng Ninh) và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 TP trực thuộc Trung ương.

Hải Phòng đã tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30-11-2025, Hải Phòng đã giải ngân được 31.708 tỉ đồng, đạt 88,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ 7/34 tỉnh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Về hoạt động xuất nhập khẩu, trong 11 tháng đầu năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP duy trì đà tăng trưởng ổn định, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sản lượng hàng hóa qua cảng 11 tháng đạt 187,63 triệu tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Hoạt động logistics, kho bãi, vận tải tiếp tục phát triển.

Trong phát triển nhà ở xã hội, giai đoạn từ 2021-2025, TP Hải Phòng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 25 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp, quy mô khoảng 31.594 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2024 đã hoàn thành tổng số 5.904 căn; năm 2025 đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 25.690 căn, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành, đủ điều kiện mở bán khoảng 10.775 căn. Hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao là 10.694 căn.

Về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đến năm 2024, TP Hải Phòng (cũ) không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỉnh Hải Dương (cũ), tỉ lệ hộ nghèo còn 0,25%; đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số 1.452 căn (sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao)…

Trong thời gian tới, Hải Phòng tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 mà Chính phủ giao. Cùng với đó, chủ động rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, khơi thông dòng vốn của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Kịp thời hướng dẫn, đồng hành cùng nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh…

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kết luận cuộc làm việc. Ảnh: ĐT

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá Hải Phòng có nhiều thành công với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Hải Phòng đều đạt và vượt; thu ngân sách đạt được kết quả tích cực; quy mô nền kinh tế của địa phương lớn; giải ngân đầu tư công đạt kết quả tốt...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Hải Phòng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao; thực hiện tốt công tác quy hoạch; tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư cho phát triển, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị; khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới…

Cùng với đó, Hải Phòng cũng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, y tế, giáo dục...

Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường số, góp phần giảm thiểu thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện được mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là quản trị xã hội tốt hơn, phục vụ người dân tốt hơn;…