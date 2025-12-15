Hải Phòng có tân Giám đốc Sở Xây dựng 15/12/2025 16:34

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Chiều 15-12, UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thành Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, từ ngày 15-12-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Hưng. Ảnh: ĐT

Trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân đánh giá ông Nguyễn Thành Hưng là cán bộ dày dặn kinh nghiệm. Ông Hưng đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau, có thời gian dài gắn bó với ngành xây dựng.

Theo ông Quân, sau khi hợp nhất cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Xây dựng hết sức nặng nề.

Lãnh đạo TP mong muốn tân giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thế mạnh bản thân. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu giúp UBND TP quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: ĐT

Tháng 8-2021, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng), được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Sau khi sáp nhập Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng hồi tháng 2-2025, ông Hưng tiếp tục giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Đến khi sáp nhập Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, ông Hưng được chỉ định thôi giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, làm Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng.