TP Cần Thơ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 6 dự án nhà ở xã hội 24/08/2025 18:16

(PLO)- Sở Xây dựng TP Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư của 6 dự án nhà ở xã hội tại các phường Cái Răng, Sóc Trăng, Đại Thành và xã Châu Thành thực hiện đúng cam kết về tiến độ trong năm 2025.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ vừa có công văn gửi năm công ty và một ban quản lý đôn đốc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Khu chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2, phường Cái Răng.

Theo đó, chỉ tiêu Thủ tướng giao cho TP Cần Thơ mới là 16.900 căn nhà ở xã hội trong hai giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 (trong đó, TP Cần Thơ cũ là 9.100 căn, tỉnh Sóc Trăng là 6.400 căn và Hậu Giang là 1.400 căn). Giai đoạn 2021-2024, TP Cần Thơ cũ đã hoàn thành 2.252 căn.

Theo tình hình thực tế và rà soát các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Cần Thơ, Sở xây dựng đã tham mưu UBND TP Cần Thơ báo cáo, đề xuất Bộ Xây dựng ghi nhận các chỉ tiêu hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, dự án Chung cư Nhà ở xã hội 1 – An Phú Ecocity, phường Cái Răng của chủ đầu tư là Công ty TNHH An Phú Cần Thơ, tiến độ cam kết năm 2025 hoàn thành 176 căn.

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đại Thành của chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng cam kết năm 2025 hoàn thành khoảng 98 căn.

Dự án nhà ở cán bộ, công nhân vận hành nhà máy Nhiệt điện sông Hậu 1, xã Châu Thành của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án chuyên ngành điện, Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 cam kết năm 2025 hoàn thành khoảng 100 căn.

Dự án khu chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2, phường Cái Răng của chủ đầu tư Công ty CP – ĐT Nam Long chi nhánh Cần Thơ, cam kết năm 2025 đáp ứng điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lại 683 căn.

Dự án Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, phường Cái Răng của Công ty CP xây dựng dựng thương mại địa ốc Hồng Loan, cam kết năm 2025 khởi công xây dựng 420 căn.

Dự án nhà ở tại Khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp An Nghiệp, phường Sóc Trăng của chủ đầu tư là Công ty CP Aranya Việt Nam, cam kết năm 2025 khởi công xây dựng 1.050 căn.

Sở xây dựng TP Cần Thơ đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án theo tiến độ nêu trên; giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ quy định về an toàn lao động…

Đồng thời thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Sở Xây dựng định kỳ hàng tháng, trước ngày 30 hàng tháng, tính từ tháng 8-2025 hoặc khi có yêu cầu.