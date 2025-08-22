TP Cần Thơ báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội về cơ chế đặc thù mới 22/08/2025 14:14

(PLO)- TP Cần Thơ kiến nghị bổ sung các cơ chế chính sách mới nhằm tạo động lực cho thành phố phát triển trong điều kiện không gian phát triển mới, định hướng quy hoạch mới và tầm nhìn mới.

Ngày 22-8, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính giám sát về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại TP Cần Thơ.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giám sát tại UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển TP Cần Thơ, Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ, ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, theo kế hoạch của Trung ương dự kiến quý I-2025 sơ kết Nghị quyết 59, nhưng do sáp nhập nên dời lại tới quý III-2025.

TP đang hoàn thiện nội dung báo cáo trên cơ sở đánh giá rõ lại kết quả thực hiện Nghị quyết 59 trên nền TP Cần Thơ tới ngày 30-6-2025 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới sẽ là phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho TP Cần Thơ mới gắn với định hướng phát triển trong giai đoạn mới, cùng với định hướng quy hoạch của ba địa phương tích hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

TP cũng định hướng là những quy định nào của pháp luật hiện hành mà có chính sách ưu đãi hơn so với Nghị quyết 45 thì TP kiến nghị theo luật hiện hành, còn đối với những chính sách còn tiếp tục thực hiện thì TP kiến nghị tiếp tục. Đồng thời TP Cần Thơ kiến nghị bổ sung các cơ chế chính sách mới nhằm tạo động lực cho TP phát triển trong điều kiện không gian phát triển mới, định hướng quy hoạch mới và tầm nhìn mới theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Liên quan việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa thông tin, trước khi hợp nhất ba địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã báo cáo Chính phủ dự kiến tổng kết trước ngày 1-7 nhưng do chưa làm kịp thì tới đây, sau đại hội đảng của TP sẽ tổng kết hai nghị quyết này. Trong đó có định hướng cho xây dựng nghị quyết đặc thù của TP Cần Thơ mới. Ủy ban cũng đã tham mưu cho Thành ủy hoàn chỉnh báo cáo 70 trang gửi Chính phủ.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Trưởng đoàn công tác, cho biết đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của TP Cần Thơ, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP vẫn giữ vững đà tăng trưởng, khẳng định vai trò trung tâm của vùng.

Bên cạnh đó, một số vấn đề cần quan tâm như công tác giải ngân đầu tư công còn thấp, các động lực tăng trưởng mới chưa thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ (khoa học công nghệ, chuyển đổi số…); về quy hoạch sau sáp nhập còn chậm, chưa khai thác vị thế mới cho đầu tư…

Theo đó, ông Mạnh cho rằng để đạt được tốc độ tăng trưởng đòi hỏi các hạn chế đã nhận diện ra như giải ngân vốn đầu tư công, quy hoạch cũng như thu hút nhà đầu tư phải được TP nhanh chóng khắc phục.

Về khía cạnh về không gian phát triển mới của TP Cần Thơ, ông Mạnh đề nghị TP quan tâm, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể của TP mới, tạo các hành lang kinh tế, tạo các không gian phát triển mới, tạo nền tảng để thu hút các nguồn lực của xã hội, kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của TP Cần Thơ.

Liên quan đến hai nghị quyết 59 và 45, ông Lê Quang Mạnh yêu cầu TP Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện, phân tích làm rõ các nội dung nào đã làm được, chưa làm được và các giải pháp.

“Sau khi Bộ Chính trị tổng kết Nghị quyết 59 và có nghị quyết mới thì Quốc hội cũng sẽ có nghị quyết mới. Lần này chúng ta phải khắc phục bằng được các vấn đề trước đây chưa làm được” – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh.