Liên tiếp nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng 09/01/2026 17:45

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM giao chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại ba dự án.

Ngày 9-1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đã báo cáo về tiến độ gỡ vướng cho ba dự án.

Tổ Công tác 1645 làm việc ngày 9-1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU



Thứ nhất là dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại số 765 và 751/8 Hồng Bàng, phường Bình Tây (phường 6, quận 6 cũ) do công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô gồm 437 căn hộ và 25 lô thương mại dịch vụ. Dự án được xây dựng trên Giấy chứng nhận được cấp là đất ở. Do có thay đổi hệ số sử dụng đất từ 8 lên 9, nên ngày 3-12-2025 UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt giá đất bổ sung đối với khu đất trên.

Văn phòng đăng ký đất đai TP đã có phiếu chuyển thông tin đến Thuế TP, hiện công ty Minh Anh đang chờ thông báo thuế để đóng tiền nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án.

Thứ hai là dự án khu nhà ở phức hợp tại Lô 3-11 thuộc Khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm tọa lạc tại phường An Khánh (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức cũ) do công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô là hai khối chung cư và 32 tầng, tổng diện tích lô đất là 9.125,8 m², có tổng 300 căn hộ.

Một trong những điểm vướng mắc mà Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu chủ đầu tư cần làm rõ là việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án và việc bàn giao ban quản trị quỹ bảo trì 2% .

Thứ ba là dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông và Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) do công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 67 căn nhà thấp tầng, 3 chung cư (chưa xây dựng), khu công trình công cộng (trường mẫu giáo và trường tiểu học).

Nay chủ đầu tư dự án đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 67 căn nhà thấp tầng, 67 căn nhà này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn phòng đăng ký đất đai TP cho biết, một trong những điểm vướng mà các đơn vị có liên quan cần làm rõ ở dự án này là vi phạm xây dựng tại dự án, thông tin những căn nhà xây dựng sai quy hoạch, có vi phạm xây dựng.

Sau khi nghe chủ đầu tư cùng các đơn vị có ý kiến liên quan về những điểm vướng và hướng tháo gỡ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM thống nhất cấp sổ hồng cho những dự án nêu trên nếu chủ đầu tư các dự án thực hiện các nghĩa vụ như bàn giao hạ tầng, quỹ bảo trì, báo cáo và có hướng xử lý các vi phạm ở dự án (nếu có)...