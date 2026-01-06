Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp không cần cập nhật trên sổ hồng 06/01/2026 15:49

(PLO)- Từ ngày 1-1-2026, việc đăng ký thế chấp, xóa thế chấp không cần cập nhật trên sổ hồng mà được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Cục đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, TP, để hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2026, Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có nội dung: Trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm p khoản 1 Điều 133 của Luật Đất đai thì được cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai mà không phải xác nhận trên Giấy chứng nhận (GCN, sổ hồng) đã cấp.

Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp không cần cập nhật trên sổ hồng. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Để triển khai đồng bộ quy định mới này, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đề nghị các Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố thực hiện: Không thực hiện xác nhận đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên GCN mà thực hiện cập nhật nội dung đăng ký thế chấp vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản thế chấp hoặc có yêu cầu xóa đăng ký thế chấp mà nội dung đăng ký thế chấp trước đó đã được ghi trên GCN thì thực hiện việc cập nhật nội dung xóa đăng ký đối với tài sản thế chấp được rút bớt hoặc xóa đăng ký thế chấp vào cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời thực hiện xác nhận nội dung xóa đăng ký đối với tài sản thế chấp được rút bớt hoặc xóa đăng ký thế chấp trên GCN.

Việc cập nhật nội dung đăng ký thế chấp vào cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2022 thì đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi, cập nhật vào sổ đăng ký hoặc vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc của người khác hoặc đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình và của người khác đối với bên nhận bảo đảm.

Cũng theo Điều 25 của Nghị định 99/2022 Văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan có thẩm quyền đăng ký/thay đổi/xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đã được chứng nhận quyền sở hữu trên GCN. Đồng thời các nội dung đăng ký, xoá đăng ký sẽ được cập nhật biến động trên GCN.

Như vậy, với quy định mới của Nghị quyết số 254/2025/QH15 và hướng dẫn mới nhất của Bộ Tư pháp thì khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp, xoá thế chấp thông tin này sẽ không còn được cập nhật trực tiếp trên sổ hồng mà sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai.